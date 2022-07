Znanstvenim se djelima odupirao mađarizaciji: 'Strpljivo je nabrajao prezimena ljudi koji su živjeli u Međimurju'

Kao što u Mađarskoj neki još i danas misle da im je Jadransko more oteto, tako je prije samo osamdesetak godina bilo onih koji su tvrdili da Međimurci zapravo nisu Hrvati. Dobro, nisu vjerojatno ni Mađari jer bi valjda danas razumjeli barem tri riječi na mađarskom jeziku, ali su neko zasebno slavensko pleme.



Tvrdio je to, sasvim ozbiljno, dr. Jozsef Fara, arhivist iz Zalaegerszega, koji se u svojoj knjizi upro iz sve snage dokazati tu tezu. Suprotstavio mu se junak ove priče, premalo poznat hrvatski povjesničar dr. Rudolf Horvat, čija se 75. obljetnica smrti obilježava ove godine izložbom koja je u tijeku u njegovoj rodnoj Koprivnici, odakle će se premjestiti i u Čakovec te Varaždin, gradove o kojima je Horvat također rado pisao. No, vratimo se na pokušaj mađarskih povjesničara da dokažu podrijetlo Međimuraca.