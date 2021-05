Đurđević: Ako me Sabor ne izabere, neću se javljati na novi javni poziv

Drama oko izbora novog čelnika Vrhovnog suda se nastavlja. Naime, saborski Odbor za pravosuđe svoju je jučerašnju sjednicu završio nakon samo sat vremena i donio jednoglasnu odluku o sazivanju nove sjednice, na koju će se pozvati svih petero prijavljenih kandidata za tu funkciju kako bi ih se moglo saslušati. A na ponovljeni poziv Državnog sudbenog vijeća javili su se: Zlata Đurđević, Lana Peto Kujundžić, Snježana Rizvan, Šimo Savić i Boris Vuković. No jučer je na sjednici prisutna bila samo Đurđević, koja se kao vanjska članica Odbora odazvala pozivu i kazala da će otići kada se bude razgovaralo o njoj.

Kakva je zapravo procedura

Ipak, cijela je sjednica prošla u raspravi oko same procedure jer su svi oporbeni članovi Odbora zahtijevali da moraju biti pozvani i saslušani svi prijavljeni kandidati kojima bi se mogla postavljati i pitanja o programima.

– Ne znam imaju li ova sjednica i ova rasprava uopće smisla kada ne znamo ni kakva je procedura. K tome, jasno je i to da nitko od kandidata neće biti izabran a da se oko toga ne dogovore predsjednik države i premijer. Unatoč svemu, mislim da ipak ima smisla održati sjednicu jer je to prilika za raspravu o stanju u pravosuđu – odmah na početku kazao je Nikola Grmoja (Most), kasnije dodavši: “Gospodo, ovo vam nije opći sabor HDZ-a pa da nam vi govorite kako da dižemo ruke. Ovo je hrvatski parlament. Ako mislite da mi glasamo kako je vama došla ceduljica ili naputak, neće ići. Važno je znati i dijele li kandidati stavove zamjenika predsjednika Vrhovnog suda Marina Mrčele, koji želi od sudaca napraviti bjeloglave supove koje nitko ni za što ne treba pitati.”

Smatrajući da Odbor treba saslušati sve kandidate, Sandra Benčić (Možemo!) reče da je dužnost ispričati se nekim kandidatima jer su korišteni u dnevno-političkim obračunima.

– Dat ćemo mišljenje o kandidatima za određenu funkciju bez da smo ih vidjeli, čuli i razgovarali o njihovim programima. Vladajući ili ne razumiju ili im nije stalo do parlamentarne procedure i prakse i vladavine prava u Hrvatskoj. Siguran sam da za neke kandidate ne znate ni kako izgledaju. Svašta – komentirajući situaciju kazao je Peđa Grbin (SDP), koji također inzistira na toma saslušavanju kandidata.

Mnogi su bili obeshrabreni

– Kao Sabor moramo držati do sebe i ne samo tehnički odrađivati ovakve teme. Neophodno je dati informirano mišljenje i, ako ga damo, a da ne ispitamo kandidate, to bi bila teška blamaža – stav je Stjepe Bartulice (DP), dok Dražen Bošnjaković (HDZ) reče da se neki relevantni kandidati nisu ni prijavili obeshrabreni atmosferom i stavom “ovo je moj kandidat”.

Đurđević je nakon sjednice izjavila: “Ako me Sabor ne izabere, neću se javiti na novi javni poziv DSV-a. Zaista sam se svim svojim znanjem, integritetom i odgovornošću stavila na raspolaganje i predsjedniku države i Saboru. Ako oni to ne podrže, neću se više javljati. Imam svoje zanimanje i radno mjesto koje me u potpunosti ispunjava i nemam potrebe dalje sudjelovati u političkim procesima.”

