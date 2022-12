Žitnica pretvorena u grobnicu, u prazna sela naseljavani Rusi

Gladomor ili holodomor, masovna glad u Ukrajini, odnio je nekoliko milijuna života u godinu dana. Bilo je to prije 90 godina, a sjećanje na tu tragediju, jednu od najvećih u ljudskoj povijesti, o kojoj se malo govori i piše, obilježava se potkraj studenoga, točnije četvrte subote tog mjeseca. Ne zna se točno koliko je ljudi skončalo zbog gladi jer Staljin nije htio da se to dozna.



Uveden je zakon šutnje, dokumentacija je uništavana, a tek se osamdesetih, otvaranjem arhiva, počelo sustavnije istraživati. Barata se brojkama od tri do deset milijuna umrlih, ovisno o izvoru, a još nije usuglašeno radi li se o genocidu, pa dio zemalja članica Europske unije smatra da je to bio genocid, a dio da je riječ o zločinu protiv čovječnosti. Ukrajina je gladomor 2003. godine prvi put proglasila genocidom sovjetsko-komunističke vlasti protiv Ukrajinaca kao nacije. No, mnoge države to odbijaju jer smatraju da nije zadovoljena definicija genocida.