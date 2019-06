Žena iz Srbije mislila da se udebljala, liječnike šokiralo što su otkrili

Dva tumora težine oko 50 kilograma izvađena su iz 45-godišnje žene koja je u Urgentni centar Kliničkog centra Srbije stigla zbog bolova u kralježnici.

Žena, je, naime, mislila da se udebljala budući da je imala 150 kilograma, no kada su je liječnici pregledali ostali su u šoku. Imala je dva velika ginekološka tumor koji su zahvatili jajnike i maternicu.

– Uspjeli smo napraviti, možda za sada najveće vađenje tumora u Urgentnom centru otka postoji Centar. Izvađena su dva ogromna ginekološka tumora, jedan slobodan lijevi jajnik s tumorom i drugi, koji je hvatao jajnik, maternicu i tumorsku masu. Oba tumora su težine između 45 i 50 kilograma, tako da pacijentica zapravo nije bila debela, nego su to bile tumorske mase koje su pravile njoj ogromne bolove, probleme s radom crijeva – rekao je dr. Vladimir Vukojević, kirurg Urgentnog centra, piše RTS.

Iako su tumori uklonjeni, ženu očekuju daljnje liječenje jer se rak jajnika proširio i po trbuhu. Ona se sad oporavlja, a nije bila raspoložena za razgovor s novinarima.

Liječnici koji su je operirali upozorili su na važnost preventivnih pregleda.

– To nije naraslo preko noći ili za nekoliko mjeseci, to je nešto što je raslo od tri do pet godina – poručio je dr. Dušan B. Jovanović.