Rusija otvara novu frontu u ratu, napadnut jedan od većih gradova u Ukrajini: 'Stižu dodatne snage'

I ukrajinski i ruski vojni izvori potvrđuju kako je noćas i jutros aktiviran front sjeverno od Harkiva , te su ruske snage prešle granicu na nekim mjestima. Za sada nije jasno o kojim je razmjerima prodora riječ i kako će se situacija razvijati.

Jedna od ukrajinskih najrespektabilnijih neovisnih stranica koja prati ratne događaje, Deep State, potvrđuje upad ruskih snaga u nekoliko ukrajinskih pograničnih sela. No, ističu kako su izgrađene ukrajinske fortifikacije i obrambeni položaji, zbog terena, na nekim dijelovima granice udaljeniji od samih prvih naselja i same granice.

Sve je počelo tijekom noći žestokim granatiranjem na području cijele harkivske regije, koje i dalje traje, nakon čega su zabilježeni prvi sukobi s manjim ruskim jedinicama koje su nastojale prijeći granicu na pograničnom području dugačkom 40,50 km. Za sada ukrajinski telegram kanali ističu kako su neke prodore uspjeli spriječiti, no da su na nekim mjestima Rusi prešli granicu. Također, čini se da Rusi, za sada, ne koriste masovno tehniku, mada je neka ruska vojna vozila Ukrajina uspjela uništiti na svom teritoriju.

„Neprijatelj pokušava ući i učvrstiti se u nizu naselja duž granice, posebno u selima Streleča-Krasne-Pilna-Borisivka . Također se pokušava napad u naselju Gatiše-Pletenivka. Glavne ruske snage trenutačno su pješaštvo uz potporu male količine opreme. Ne usuđuju se dalje od navedenih naselja, možda se očekuje upotreba većih snaga.“ – ističe Deep State koji dodaje kako je očito da „trenutačni resursi koje koristi ruski neprijatelj u ovom trenutku neće biti dovoljni za duboko napredovanje“.

„Trenutno je situacija takva da neprijatelj destabilizira granična područja. Ali nije poznato koliko je glavnih snaga spreman upotrijebiti za ovaj manevar.“ – dodaju u Deep State.

„Zadatak cijelog društva je ne paničariti, već pomoći našim borcima na prvoj liniji. Civilno stanovništvo u pograničnim područjima ne treba zavaravati, već treba poslušati pozive lokalnih vlasti, posebice u vezi s evakuacijom.“ – dodaju iz Deep Statea. Naime, potvrđeno je kako je počela evakuacija u Vovčansku, udaljenom 5-7 km od granice, i okolnim selima.

Reuters prenosi priopćenje ukrajinskog Ministarstva obrane o tome kako su ruske snage pokušale u petak oklopnim vozilima probiti granicu u ukrajinsku sjeveroistočnu regiju Harkov.

„Oko 5 sati ujutro došlo je do pokušaja neprijateljskog proboja naše obrambene crte pod zaštitom oklopnih vozila. Do sada su ti napadi odbijeni; bitke različitog intenziteta se nastavljaju. „- navodi se u priopćenju Ministarstva obrane Ukrajine odakle potvrđuju kako su poslali dodatne snage u to područje kao pojačanje.

