214 MILIJUNA EURA

Potpisan ugovor za upravljanje izgradnjom nove Opće bolnice Šibenik

Romana Kovačević Barišić
24.04.2026.
u 12:56

"Zahvaljujem kolegama Radne skupine za praćenje i razvoj projekta izgradnje OB Šibenik na novoj lokaciji te sam uvjeren u nastavak uspješne suradnje", kazao je državni tajnik Ministarstva zdravstva Tomislav Dulibić

U Šibeniku je danas svečano potpisan Ugovor o uslugama voditelja projekta za upravljanje izgradnjom nove Opće bolnice Šibenik, vrijedan više od 2 milijuna eura.  Vlada je osigurala sredstva, od početnih ulaganja u 2026. godini do značajnog rasta financiranja u 2027. i 2028. godini, kada započinje faza izgradnje, priopćili su iz Ministarstva zdravstva. Studija izvodljivosti potvrdila je opravdanost pokretanja projekta nove bolnice čija je ukupna vrijednost procijenjena na više od 214 milijuna eura.

"Danas ne potpisujemo samo ugovor - potvrđujemo da su građani Šibensko-kninske županije i šireg jadranskog područja u fokusu ove Vlade. Nova šibenska bolnica bit će moderna zdravstvena ustanova koja će odgovoriti na sve veće potrebe područja s gotovo milijun stanovnika, posebice u uvjetima intenzivnog sezonskog pritiska na zdravstveni sustav. Zahvaljujem kolegama Radne skupine za praćenje i razvoj projekta izgradnje OB Šibenik na novoj lokaciji te sam uvjeren u nastavak uspješne suradnje", kazao je državni tajnik Ministarstva zdravstva Tomislav Dulibić

