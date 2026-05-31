Akrap: Ukrajinci sada oslobađaju više teritorija nego što ga Rusi uspijevaju okupirati

Posljednji val napada dronovima između Rusije i Ukrajine još jednom je potvrdio koliko su besposadni sustavi promijenili suvremeno ratovanje. O toj temi u Dnevniku HRT-a govorio je Gordan Akrap, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman“, naglasivši da je razvoj tehnologije doveo do temeljite transformacije načina vođenja oružanih sukoba.

Prema njegovim riječima, tradicionalni koncept bojišnice danas sve više gubi na važnosti jer ga zamjenjuje prostor djelovanja definiran dometom besposadnih letjelica i njihovim tehničkim mogućnostima. “Više ne govorimo o frontovskom ratovanju već o zoni smrti koja ovisi o tome koliki je domet dronova i dužina optičkog kabela na koji su vezani kako ne bi moglo doći do elektroničkog ometanja i njihovog djelovanja,” rekao je.

Akrap je istaknuo kako se besposadni sustavi ne koriste isključivo u zraku, već obuhvaćaju i kopnene te pomorske platforme. Upravo su pomorski dronovi, smatra, pokazali koliko učinkovito mogu promijeniti odnos snaga na bojištu. “Upravo su ti sustavi pokazali kako država koja nema ratnu mornaricu, poput Ukrajine, može pobijediti i praktički uništiti cijelu rusku crnomorsku flotu i maknuti je od Krima,” istaknuo je Akrap.

Govoreći o ukrajinskoj strategiji, naveo je da je Kijev još prije dvije godine započeo sustavno uništavanje ruskih protuzračnih sustava i radarskih kapaciteta. Takav pristup omogućio je stvaranje preduvjeta za napade na ciljeve duboko unutar ruskog teritorija, uključujući Moskvu i Sankt Peterburg, čime je Rusija bila prisiljena dodatne resurse usmjeriti na obranu svojih najvećih gradova. “Tako da je praktički prednost koju Rusija ima u veličini teritorija postala njihova najveća slabost,” rekao je.

Akrap smatra da su ukrajinski napadi dronovima tijekom posljednje dvije godine pokazali izniman doseg i sposobnost pogađanja strateški važnih ciljeva. “Vidimo zadnje dvije godine kako ukrajinski dronovi bez problema ulaze u prostor od 2.000 do 2.500 kilometara i uništavaju ključne logističke, opskrbne i proizvodne centre kako energenata tako i vojne tehnologije što dovodi do bitnog smanjenja operativnih sposobnosti ruskih oružanih snaga za izgradnju novog zrakoplovstva,” objasnio je.

Procjenjuje da Ukrajina svakoga mjeseca koristi između 16 i 20 tisuća autonomnih i poluautonomnih besposadnih sustava, kako u zraku tako i na moru. Takav intenzitet uporabe, naglašava, smanjuje potrebu za angažmanom ljudstva na najopasnijim dijelovima bojišta. “Što je više njih, manje se troši ljudi”.

Ipak, upozorava da učinkovitost dronova nije jednaka u svim okolnostima. Dok na samoj bojišnici imaju ključnu ulogu, njihova uspješnost opada pri napadima na ciljeve duboko u ukrajinskoj pozadini zbog snažno razvijenih sustava elektroničkog ratovanja. “Međutim, trebamo znati da su dronovi odlični u zoni smrti, ali kad govorimo o ruskim napadima besposadnim sustavima u dubinu ukrajinskog teritorija onda vidimo da se njihova učinkovitost bitno smanjuje jer su Ukrajinci razvili izuzetno snažnu elektronsku obranu koja je učinkovita na razini od 95 posto,” pojasnio je.

Komentirajući poruke koje posljednjih mjeseci stižu iz Moskve o mogućim pregovorima i završetku rata, Akrap je izrazio skepsu, ocijenivši da takve izjave nisu usklađene s događajima na terenu, budući da ruski napadi na Ukrajinu i dalje traju punim intenzitetom.

Prema njegovoj procjeni, situacija na bojištu posljednjih mjeseci pokazuje određene promjene u korist Ukrajine, što bi moglo otvoriti prostor za napredak u budućim političkim razgovorima. “Vidi se zadnjih šest mjeseci promjena trenda u kojem Ukrajinci oslobađaju više teritorija nego što ga Rusi uspijevaju okupirati, tako da postoje osnove da se u sljedećih par mjeseci postigne određeni napredak u komunikaciji,” kazao je.