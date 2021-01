Žele ponoviti potragu za blagom zbog kojeg se 2000 brakova raspalo

Tvoje blago će pronaći za tri dana – kazao mu je prijatelj prije nešto više od deset godina. Forrest Fenn, bivši vojni pilot, vlasnik nekoliko aligatora i trgovac rijetkim umjetninama i antikvitetima, koji se družio s američkim milijarderima poput Ralpha Laurena i hollywoodskim zvijezdama poput Michaela Douglasa, Ala Pacina i Jacka Nicholsona, nije se složio s njim.

Počelo je s idejom o suicidu

– Nema šanse, neće ga pronaći ni za 900 godina – odgovorio mu je. Bilo je to početkom 2010., nekoliko mjeseci prije nego što će Fenn napuniti osamdesetu. Na ideju da negdje zakopa kovčeg s blagom prvi je put došao dvadesetak godina ranije, kada je dobio tumor na bubregu.

– U ljeto 1988. ubio mi se najbolji prijatelj, a ja sam saznao da bolujem od malignog tumora. Odlučio sam uzeti šaku tableta za spavanje, bocu viskija, lopatu i nešto nakita i otići negdje u šumu. Lopatom bih si iskopao grob, legao u njega, popio tablete i viski i zauvijek zaspao. Pored mene bi ostao kovčeg s nakitom u kojem bih ostavio i neku kratku poruku onome tko bi ga pronašao – priznao je Fenn novinarima godinama kasnije. Od plana o suicidu ubrzo je odustao jer je terapija protiv raka išla jako dobro te se u samo nekoliko mjeseci potpuno izliječio.

No, želja da sakrije blago za kojim će ljudi tragati ostala je. Ideja je bila da ono ne bude pronađeno stotinama godina. Ili barem za vrijeme njegova života. Na svoj 80. rođendan objavio je autobiografiju nazvanu “The Thrill of the Chase” (Uzbuđenje potrage). U njoj se nalazila pjesma sastavljena od šest strofa.

– Negdje u SAD-u sakrio sam kovčeg u kojem se nalazi nakit vrijedan oko 2 milijuna dolara. Nitko osim mene ne zna gdje je, ni moja obitelj, prijatelji, baš nitko. Tako će i ostati jer ja ću tu tajnu odnijeti sa sobom u grob. Ali vi možete postati bogataši. U pjesmi objavljenoj u mojoj autobiografiji nalazi se sve što vam je potrebno kako biste pronašli blago. Ako ga pronađete, molim vas da mi javite. Sretno u lovu – riječi su kojima je Fenn mnogima zagolicao maštu. Prvih godinu do dvije i nije bilo toliko interesa, knjiga se u medijima spominjala tek sporadično, a na internetu je postojalo tek nekoliko stranica na kojima su se tragači okupljali kako bi razmjenjivali mišljenja i raspravljali o tragovima do kojih su došli analizirajući pjesmu.

I onda je početkom 2012. sve eksplodiralo. O lovu su se raspisali praktički svi mediji, Fenn je u samo nekoliko tjedana postao najtraženija osoba u Americi. Dobivao je tisuće mailova i poziva dnevno, svi su željeli doći do neke informacije koja bi im mogla pomoći u potrazi. Starac se nije dao. Nikada nije otkrivao ništa što bi ljudima olakšalo lov. A tih ljudi je u jednom trenutku, dok je popularnost cijele priče bila na vrhuncu, bilo 350 tisuća. Nisu bili rijetki oni koji su tragali godinama, a da bi mogli financirati brojna putovanja, trošili su životnu ušteđevinu, prodavali kuće, vikendice, automobile. Iako se o preciznosti tog podatka može diskutirati, gotovo pet tisuća ljudi doslovce je bankrotiralo zbog ove opsesije.

– Za priču sam saznao 2012. na Twitteru. Sve je krenulo kao zabavna igra. Nekoliko tjedana smo svi konstantno pričali o tome, nakon čega su svi odustali, ali ja sam ostao opsjednut idejom da pronađem blago. Idućih godina sam, da nabrojim samo nekoliko stvari, kupio pick-up kamionet, opremu za kampiranje, psa tragača te sam s prijateljima razvio poseban softver za analizu gestikulacija lica koji sam koristio kad sam gledao Fennove intervjue. Radim kao programer pa mogu raditi od bilo kuda, što sam dobro znao koristiti. Na putu sam u proteklih osam godina u potrazi proveo malo više od 800 dana i potrošio oko 200 tisuća dolara – otkrio je Justin Posey, jedan od zagriženijih tragača.

Zbog potrage je došlo i do dvije tisuća razvoda, a zabilježeno je i pet smrti – jedna od ugriza zmije, tri zbog pada niz litice i jedno utapanje. Broj tragača znatno se smanjio u protekle dvije godine jer su mnogi počeli vjerovati kako je cijela priča prijevara. I onda je, 6. lipnja 2020., točno na 79. obljetnicu iskrcavanja na Normandiju, objavljena poruka koja je postala “dan D” za sve tragače.

Moderni Indiana Jones

– Blago je pronađeno. Na vrata mi je pokucala osoba koja ga je danas našla. Gotovo je – objavio je Fenn. Isprva nisu željeli objavljivati ni identitet osobe koja ga je našla ni mjesto gdje je blago pronađeno, ali je zbog pritiska javnosti Fenn popustio i otkrio da je blago bilo skriveno u Wyomingu. Umro je ubrzo nakon toga, 8. rujna prošle godine. Tri mjeseca kasnije otkriven je i identitet „modernog Indiane Jonesa“.

– Ja sam Jack Stuef, imam 32 godine i student sam medicine. Blago sam počeo tražiti 2018. Trebalo mi je mjesec dana da shvatim približnu lokaciju, zatim još dvije godine da otkrijem gdje je točno. Riječ je o jednoj jako lijepoj šumi, ali neću vam otkriti točno gdje ni kako sam točno došao do rješenja. Barem ne još. Spavao sam u toj šumi 25 dana za redom i kopao rupe da pronađem škrinju. Nisam želio odustati jer sam bio uvjeren da je tamo. Blago je trenutačno u jednom sefu, a planiram ga prodati. Prije toga ćete ga svi imati priliku vidjeti – otkrio je taj 32-godišnjak.

Neki ljudi već najavljuju da će ga kupiti i ponovno zakopati. Kako bi lov na blago opet mogao početi