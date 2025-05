'Zbog sumnjivog listića HDZ-u mandat više': Naknadnim prebrojavanjem moglo bi doći do promjena

U Zadru je zbog samo jednog glasa HDZ dobio mandat više, a lista Roberta Modrića i Prava i Pravde ostala je na 4,99 posto i bez mandata u Gradskom vijeću, izvijestili su jučer zadarski mediji. Nakon toga je stranka Pravo i Pravda podnijela zahtjev za prebrojavanje nevažećih listića, no on je danas na sjednici povjerenstva odbijen. Iako još nismo dobili službeno obrazloženje iz županijskog izbornog povjerenstva o razlozima odbijanja prigovora, rečeno nam je kako nitko tijekom izbora nije progovorio o navodnim nepravilnostima te da je zato prigovor ocijenjen neosnovanim. Navodno je izborno povjerenstvo prigovor Prava i Pravde odbilo "zbog prigovora u kojem se sumnja u namještanje" pa najvjerojatnije slijedi novi zahtjev povjerenstvu da se ustanovi je li došlo do pogreške. Novi prigovor navodno će u roku od 48 sati od objave izbornih rezultata poslati nositelj liste Robert Modrić, a još je neizvjesno hoće li ga možda podnijeti i Ivo Žuvela, koji je javno dao podršku provjeri nevažećih listića.

U Zadru je čak 681 glas bio nevažeći, odnosno gotovo tri posto. Da će se u tom gradu najvjerojatnije prebrojavati nevažeći listići na izborima za Gradsko vijeće, dan nakon izbora ispred Državnog izbornog povjerenstva najavio je Danijel Mijatović, predsjednik lokalnog ogranka stranke Pravo i Pravda, čiji je nositelj liste za Gradsko vijeće i kandidat za gradonačelnika bio Robert Modrić. Modrić je u utrci za gradonačelnika završio na šestome mjestu i osvojio 6,22 posto ili 1441 glas, a lista Pravo i Pravda za Gradsko vijeće nije uspjela osvojiti mandat za jedan glas i imala je nedovoljnih 4,99 posto.

Mijatović je, kako je prenio 057 info, ustvrdio da su u izbornoj noći s njihove liste pratili rezultate koji su se osvježavali svakih 15 minuta do posljednjih pola sata, a da se posljednjih jedan i pol posto glasova brojilo pola sata te da im je to bilo suspektno nakon informacije da su ostali na 4,99 posto. Izrazio je sumnju da se namještalo s nevažećim listićima i naglasio da će tražiti uvid. U medijima se navodilo da je zbog jednog glasa manje toj listi i njezina neulaska u Gradsko vijeće HDZ dobio mandat više prema D'Hondtovoj metodi.

HDZ je na izborima za Gradsko vijeće Zadra dobio 13 mandata od 27 i nema većinu, a slijede SDP sa sedam osvojenih mandata, Ričard s tri te Ivo Žuvela s dva mandata, koliko ima i stranka DOMiNO. Budući da je 681 listić bio nevažeći, tj. gotovo tri posto, naknadnim prebrojavanjem moglo bi doći do promjena u odnosu snaga u Gradskom vijeću. Valja vidjeti hoće li zahtjev za uvid podnijeti i SDP, Ričard, Žuvela i DOMiNO, kao i HDZ. U natjecanju za zadarskog gradonačelnika nevažećih listića bilo je upola manje. U drugi krug idu Šime Erlić iz HDZ-a s 40 posto i Daniel Radeta iz SDP-a, koji je osvojio 21 posto glasova.

