Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 176
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Japan šokirao Brazil i poveo 1:0!
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TEŠKA HUMANITARNA SITUACIJA

UNICEF Hrvatska pokrenuo hitan apel za pomoć djeci pogođenoj potresima u Venezueli

U.S. Search and Rescue Teams Arrive in Venezuela to Assist in Earthquake Recovery Efforts
Foto: VA-TF1/USA-01/NEWSCOM
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
29.06.2026.
u 18:15

Za sada se procjenjuje se da je humanitarna pomoć potrebna za 680.000 djece. 27. lipnja prva UNICEF-ova zračna pošiljka s 20 tona medicinskih potrepština te opreme za vodu i sanitarne uvjete stigla je u Venezuelu iz UNICEF-ova regionalnog skladišta u Panami

Procjenjuje se da u Venezueli oko 3,9 milijuna djece živi na područjima koja su 24. lipnja pogodili snažni potresi magnitude 7,5 i 7,2, javlja UNICEF. Ova katastrofa dodatno je pogoršala već izuzetno tešku humanitarnu situaciju te izložila živote djece ozbiljnom riziku.

Kako se procjena šteta nastavlja, postaje jasnije da će tisuće djece i obitelji trebati hitnu pomoć, dok potrebe rastu iz sata u sat. Stoga je Ured UNICEF-a za Hrvatsku pokrenuo hitan humanitarni apel za pomoć djeci Venezuele i njihovim obiteljima. „Prizori koje gledamo iz Venezuele i priče koje čujemo od kolega na terenu slamaju srce“, izjavila je izvršna direktorica UNICEF-a Catherine Russell. “U mislima smo s djecom i obiteljima koje su izgubile svoje najmilije te uz sve one čiji su životi iz temelja promijenjeni. Kako razmjeri štete postaju jasniji, sigurnost, zaštita i dobrobit djece moraju ostati u središtu odgovora na ovu krizu“, dodaje.

Kada se dogodi katastrofa, djeca su uvijek među najranjivijima. U satima i danima koji slijede, djeca Venezuele mogu se suočiti s ozljedama, razdvajanjem od obitelji, raseljavanjem, stresom te kolapsom ključnih sustava, uključujući zdravstvenu skrb, pitku vodu, obrazovanje i zaštitu. UNICEF je na terenu gdje je aktivirao mehanizme za hitne intervencije te koordinira dopremu pomoći unatoč otežanim logističkim uvjetima. U suradnji s nacionalnim vlastima i partnerima procjenjuju se potrebe pogođenog stanovništva te pruža podrška odgovoru na kriznu situaciju. Prioriteti uključuju osiguravanje sigurnog smještaja za raseljene obitelji, pristup zdravstvenoj zaštiti, psihosocijalnu podršku, dostupnost pitke vode i osnovnih sanitarnih uvjeta.

Za sada se procjenjuje se da je humanitarna pomoć potrebna za 680.000 djece. 27. lipnja prva UNICEF-ova zračna pošiljka s 20 tona medicinskih potrepština te opreme za vodu i sanitarne uvjete stigla je u Venezuelu iz UNICEF-ova regionalnog skladišta u Panami. Druga pošiljka uskoro stiže iz UNICEF-ovog globalnog logističkog centra u Kopenhagenu. Očekuje se da će ove dvije pošiljke zajedno pružiti podršku za više od 100.000 ljudi, dok se odgovor na krizu nastavlja.

Razorni potresi pogodili su Venezuelu u trenutku u kojemu je već postojeća humanitarna kriza prijetila sigurnosti i preživljavaju milijuna djece i njihovih obitelji. I prije potresa situacija je bila alarmantna: 1,3 milijuna ljudi bilo je pothranjeno, 3,3 milijuna djece trebalo je podršku u obrazovanju, a 5,2 milijuna ljudi nije imalo pristup pitkoj vodi. Katastrofalni potresi dodatno će povećati te brojke i ugroziti brojne obitelji i djecu. Bez hitne i pravovremen pomoći životi milijuna djece su u ozbiljnom riziku, javljaju iz UNICEF-a. Više informacija o UNICEF-ovom odgovoru na rastuće potrebe u Venezueli i kako pomoći djeci saznajte klikom na ovaj link.
Je li se dogodio najgori scenarij? Ovako izgleda promet u Savskoj na prvi radni dan sa žutim barijerama

Ključne riječi
UNICEF humanitarna pomoć potres Venezuela

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Mimohod povodom Dana Bastille održava se unato? prijetnji delta varijante
Video sadržaj
PRIJENOS NA NACIONALNOJ TELEVIZIJI

Zbog ovog prestižnog mimohoda izbio je novi sukob Milanovića i Plenkovića: Riječ je o jednom od najpoznatijih vojnih događaja u Europi

Riječ je o jednom od najpoznatijih vojnih događaja u Europi, koji se svake godine održava 14. srpnja u Parizu povodom francuskog nacionalnog praznika. Mimohod se neprekidno organizira od 1880. godine, uz tek nekoliko prekida, a prolazi slavnom avenijom Champs-Élysées, od Slavoluka pobjede do Trga Concorde

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!