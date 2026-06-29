UNICEF Hrvatska pokrenuo hitan apel za pomoć djeci pogođenoj potresima u Venezueli

Procjenjuje se da u Venezueli oko 3,9 milijuna djece živi na područjima koja su 24. lipnja pogodili snažni potresi magnitude 7,5 i 7,2, javlja UNICEF. Ova katastrofa dodatno je pogoršala već izuzetno tešku humanitarnu situaciju te izložila živote djece ozbiljnom riziku.

Kako se procjena šteta nastavlja, postaje jasnije da će tisuće djece i obitelji trebati hitnu pomoć, dok potrebe rastu iz sata u sat. Stoga je Ured UNICEF-a za Hrvatsku pokrenuo hitan humanitarni apel za pomoć djeci Venezuele i njihovim obiteljima. „Prizori koje gledamo iz Venezuele i priče koje čujemo od kolega na terenu slamaju srce“, izjavila je izvršna direktorica UNICEF-a Catherine Russell. “U mislima smo s djecom i obiteljima koje su izgubile svoje najmilije te uz sve one čiji su životi iz temelja promijenjeni. Kako razmjeri štete postaju jasniji, sigurnost, zaštita i dobrobit djece moraju ostati u središtu odgovora na ovu krizu“, dodaje.

Kada se dogodi katastrofa, djeca su uvijek među najranjivijima. U satima i danima koji slijede, djeca Venezuele mogu se suočiti s ozljedama, razdvajanjem od obitelji, raseljavanjem, stresom te kolapsom ključnih sustava, uključujući zdravstvenu skrb, pitku vodu, obrazovanje i zaštitu. UNICEF je na terenu gdje je aktivirao mehanizme za hitne intervencije te koordinira dopremu pomoći unatoč otežanim logističkim uvjetima. U suradnji s nacionalnim vlastima i partnerima procjenjuju se potrebe pogođenog stanovništva te pruža podrška odgovoru na kriznu situaciju. Prioriteti uključuju osiguravanje sigurnog smještaja za raseljene obitelji, pristup zdravstvenoj zaštiti, psihosocijalnu podršku, dostupnost pitke vode i osnovnih sanitarnih uvjeta.

Za sada se procjenjuje se da je humanitarna pomoć potrebna za 680.000 djece. 27. lipnja prva UNICEF-ova zračna pošiljka s 20 tona medicinskih potrepština te opreme za vodu i sanitarne uvjete stigla je u Venezuelu iz UNICEF-ova regionalnog skladišta u Panami. Druga pošiljka uskoro stiže iz UNICEF-ovog globalnog logističkog centra u Kopenhagenu. Očekuje se da će ove dvije pošiljke zajedno pružiti podršku za više od 100.000 ljudi, dok se odgovor na krizu nastavlja.

Razorni potresi pogodili su Venezuelu u trenutku u kojemu je već postojeća humanitarna kriza prijetila sigurnosti i preživljavaju milijuna djece i njihovih obitelji. I prije potresa situacija je bila alarmantna: 1,3 milijuna ljudi bilo je pothranjeno, 3,3 milijuna djece trebalo je podršku u obrazovanju, a 5,2 milijuna ljudi nije imalo pristup pitkoj vodi. Katastrofalni potresi dodatno će povećati te brojke i ugroziti brojne obitelji i djecu. Bez hitne i pravovremen pomoći životi milijuna djece su u ozbiljnom riziku, javljaju iz UNICEF-a. Više informacija o UNICEF-ovom odgovoru na rastuće potrebe u Venezueli i kako pomoći djeci saznajte klikom na ovaj link.