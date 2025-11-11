Zatvaramo krug, otvaramo prilike: Održivi razvoj kao temelj budućnosti

Ovogodišnje izdanje održano je pod simboličnim sloganom „Zatvaramo krug, otvaramo prilike“ te je okupilo vodeće predstavnike gospodarstva, akademske zajednice i ostalih institucija koji su zajednički poručili da održivost više ne možemo smatrati kao dodatak poslovanju, već je ono njegov temelj i jedini racionalni put naprijed.

Direktorica HR PSOR-a, dr.sc. Mirjana Matešić istaknula je da su kompanije u proteklom razdoblju uložile značajna sredstva u prilagodbu poslovanja zahtjevima vezanim uz izvještavanje o održivosti. „Gotovo 90 posto njih nastavit će izvještavati i dalje, bez obzira na promjene zakonodavnog okvira jer su prepoznale da upravljanje održivošću omogućuje bolje razumijevanje tržišta, rizika i prilika“, naglasila je Matešić.

Ovogodišnja konferencija održava se pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića te Ministarstva gospodarstva i Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, a organizirana je u suradnji s Europskim klimatskim paktom – inicijativom Europske komisije koja promiče zajedničke akcije prema cilju klimatske neutralnosti EU-a do 2050. godine.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL



Održivi razvoj nije izbor, nego odgovornost

Poruka s otvaranja ovogodišnje konferencije bila je jasna, svijet se nalazi na prijelomnom trenutku koji će odrediti njegovu održivost. Globalne emisije stakleničkih plinova i dalje rastu, temperature su već premašile dogovoreni prag od 1,5 °C, a EU, unatoč izazovima, ostaje predvodnik ambiciozne klimatske politike. Kako je istaknuto u uvodnim govorima, europska klimatska neutralnost ne može postojati bez industrijske snage. Europa mora spojiti održivost i produktivnost, donositi brze odluke i ostati predvodnik zelene transformacije.

U tom kontekstu, održivost nije pitanje izbora, nego odgovornosti, a budućnost pripada onima koji djeluju danas. Konferencije poput ove, kako je naglašeno, imaju ključnu ulogu jer okupljaju lidere iz različitih sektora koji dijele zajednički cilj: izvrsnost u poslovanju kroz održivost.



Najbolji primjeri održivosti: HRIO nagrade 2025.

U sklopu konferencije po 18. put dodijeljene su nagrade Hrvatski indeks održivosti (HRIO) najuspješnijim poduzećima u implementaciji održivih praksi. Riječ je o jedinom nacionalnom pokazatelju koji mjeri učinke poduzeća prema kriterijima održivosti, a od prošle godine omogućuje i stjecanje certifikata HRIO – jamstva da tvrtka posluje u skladu s principima odgovornog i transparentnog poslovanja.

Dobitnici ovogodišnjih nagrada potvrdili su da se održivo poslovanje isplati dugoročno. Glavnu nagradu, onu u kategoriji velikih poduzeća osvojio je Hrvatski Telekom, u kategoriji srednjih Nestlé Adriatic, a među malima Saron Management Solutions. Među ostalim dobitnicima istaknuli su se Zagrebački holding, Erste banka, Holcim Hrvatska, Lidl Hrvatska, TDR, Valamar Riviera, IKEA Hrvatska, L’Oréal Adria te Liburnia pomorska agencija, kao dobitnica nagrade za najveći napredak.

Potvrdu kako održivost može biti temelj poslovnog uspjeha dao je i Siniša Đuranović, član Uprave Hrvatskog Telekoma za korporativne poslove, koji je istaknuo: “Održivost i održivi razvoj su sastavnim dijelom poslovanja Hrvatskog Telekoma te ih svakodnevno primjenjujemo u poslovanju i kod donošenja strateških odluka. Pritom se vodimo s jasnim dugoročnim ciljevima, a tri ključna područja našeg djelovanja su: klimatske promjene, učinkovito upravljanje resursima i digitalna inkluzija.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U svakom od njih ostvarili smo konkretne iskorake, tako pet godina koristimo100% električne energije iz OIE. Istodobno smo s 'Pozivom koji ne propuštaš' kreirali smo platformu za zaštitu okoliša i u tri godine prikupili i odgovorno zbrinuli 100.000 elektroničkih uređaja. Dok s 'Alatima za moderno doba' provodimo program prevencije rizičnog ponašanja djece u digitalnom svijetu, te u njemu danas sudjeluje više od 200 škola.

Područje u kojem se također ističemo jest korporativno upravljanje u kojem primjenjujemo najviše poslovne standarde i prakse počevši od sastava vodstva, načina odlučivanja i izvještavanja, pa do korporativne društvene odgovornosti i nefinancijskog izvještavanja čime unaprjeđujemo poslovanje na održiv i odgovoran način.

Ovo je peta godina zaredom da smo dobitnici HRIO indeksa, što doživljavamo kao priznanje za dosadašnja ostvarenja te motivaciju i odgovornost da ne samo nastavimo, već da budemo još angažiraniji.

To nije nešto što slijedi u budućnosti, već nešto na čemu radimo već danas. Tu bi izdvojio 'AI ti to možeš' - nacionalni program besplatnih edukacija o tome kako bolje razumjeti i koristiti alate umjetne inteligencije. Program smo pokrenuli prije desetak dana i on dostupan svima te besplatan za sve, a odaziv je odličan jer je edukacije već pogledalo više od 570.000 osoba. Time smo ukinuli financijske i jezične barijere koje su onemogućavale veće korištenje AI – I što je najvažnije omogućili da tehnologija bude inkluzivna kakva i treba biti.”

Direktorica HR PSOR-a, dr. sc. Mirjana Matešić, istaknula je kako je percepcija održivosti u posljednjih dvadeset godina prošla potpunu transformaciju: „Kad smo počeli prije gotovo dva desetljeća, govorili smo o društveno odgovornom poslovanju kao filantropiji – donacijama i imidžu. Danas znamo da odgovornost znači upravljati vlastitim utjecajem na okoliš i ljude. Održivost više nije dodatak, već nužnost, a kompanije i javnost to sve jasnije prepoznaju.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Odgovorna kompanija danas mora znati koliki su njezini stvarni utjecaji, ne samo unutar tvrtke, nego i u cijelom lancu dobave. Nije dovoljno imati solare na krovu – održivost znači plan tranzicije prema klimatskoj neutralnosti i eliminaciju negativnih utjecaja. To traži iskrenu analizu, a ne privid promjene. Zelena etiketa bez dokaza ne znači ništa. Ne možeš se zvati održivim ako ne mjeriš i ne dokazuješ vlastite učinke. Sadnja drveća ne briše štetu nastalu u neodrživoj proizvodnji. Ključno je postaviti jasne kriterije i mjerljive pokazatelje – samo tako razlikujemo istinsku održivost od greenwashinga.“ - zaključila je Matešić.



Svaki dan je ključan

Zaključna poruka prvog dana konferencije glasila je da se održiva budućnost ne gradi na velikim deklaracijama, nego na svakodnevnim odlukama. Svaki dan, svaka odluka i svaka investicija mogu biti korak prema zelenijoj i pravednijoj budućnosti. Kako je rečeno na kraju uvodnog dijela: „Poduzetnici su svjetlost u ovom razdoblju, a jedino održiva budućnost je dobra budućnost.“