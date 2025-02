Zašto su čudni potresi na Santoriniju? Stručnjak: Najveći bi mogao tek uslijediti

Grčki otok Santorini i okolna područja i dalje su pod utjecajem snažne seizmičke aktivnosti, a stručnjaci upozoravaju da bi najjači potres tek mogao uslijediti. Rémy Bossu iz Europskog-mediteranskog seizmološkog centra ističe da će biti potrebno više dana ili čak tjedana za procjenu ove neuobičajene situacije, napominjući da serija manjih potresa često prethodi većem udaru. Zbog gotovo konstantnih potresa posljednjih dana, na Santoriniju je proglašeno izvanredno stanje, što je rezultiralo masovnim odlaskom turista i lokalnog stanovništva s ovog popularnog otočkog odredišta. Najsnažniji potres do sada, magnitude 5.2, zabilježen je u srijedu navečer, označivši prvi put da je magnituda premašila 5.0 od početka ove seizmičke epizode prošlog tjedna.

Santorini, koji se nalazi na granici između masivnih afričkih i euroazijskih tektonskih ploča, redovito je izložen seizmičkoj aktivnosti, no rijetko ovakvog intenziteta i trajanja. Potresi su zahvatili i susjedne otoke Amorgos i Ios. Bossu je trenutnu seizmičku aktivnost na Santoriniju okarakterizirao kao "iznimno neuobičajenu", ističući da se radi o "roju potresa" koji odstupaju od uobičajenih obrazaca. Prema njegovim riječima, standardni scenarij uključuje "snažan potres nakon kojeg slijedi niz slabijih naknadnih potresa čiji se intenzitet i učestalost postupno smanjuju". "No, ovdje svjedočimo sasvim drugačijem fenomenu gdje magnituda potresa raste s vremenom, što je atipično ponašanje", dodao je. U proteklih nekoliko dana, Santorini je pogodilo na tisuće potresa, od kojih su mnogi bili magnitude oko 3.0, što se klasificira kao slabi potresi. Zabilježen je i potres magnitude 5.0, a uslijedilo je još nekoliko potresa jačih od 4.0.

🆘 According to the University of Athens #Santorini has now recorded 7700 tectonic #earthquakes the past 9 days. This has NEVER happened in the planet's instrumental history.



