Zašto se korupcija oprašta 'češkom Berlusconiju'

Vlada češkog milijardera Andreja Babiša, nakon 17 sati rasprava u parlamentu, nije srušena.

Jučer češki parlament nije uspio izglasati nepovjerenje premijeru Babišu premda je njegova vlada manjinska. Oporba nije skupila potrebnih 101 glasova od 200 parlamentaraca za rušenje premijera optuženog za korupciju, nelegalno prisvajanje europskih fondova itd.

Za negiranje povjerenja Babišu glasovalo je 85 zastupnika, jednako za njegovu ostavku, a 30 zastupnika se ili suzdržalo ili nije glasovalo. Među suzdržanima su bili i zastupnici Komunističke stranke Češke i Moravske (KSČM), što znači kako toj stranci krajnje ljevice, za razliku od sličnih stranaka u Italiji, Francuskoj itd., moralno pitanje više nije tako važno. KSČM je i prije davao podršku manjinskoj vladi.

“Poštenje, poštenje”

Tu je još jedan faktor, odnosno mandat parlamentaraca. Tek su 2017. izabrani u parlament, a već bi ga se trebalo eventualno raspustiti da je Babišu izglasovano nepovjerenje, a to znači za mnoge i gubitak sigurne parlamentarne plaće.

Već mjesecima građani Češke prosvjeduju u najvećim prosvjedima od komunizma te traže ostavku premijera kojeg prozivaju zbog korupcije. Isto je tako njegova stranka ANO pobijedila na tamošnjim Europskim izborima prije mjesec dana.

Ne bez razloga Babiša mnogi nazivaju češkim Berlusconijem. Silvio Berlusconi, talijanski milijarder i vlasnik medija, pobijedio je na izborima 1994., a znalo se i tada da njegovo poslovanje nije baš najčišće. Osnovao je svoju stranku Naprijed Italija s povjerljivim ljudima iz svoga poslovnog kruga. To je prva stranka koja u nazivu ima bodrenje. “Naprijed država” klicalo se nogometašima, a tada se počelo klicati i političaru, pa je Berlusconi prvi suvremeni populist. Skladana je i pjesma za njega “Meno male che Silvio c’è” (što u prijevodu znači “Hvala bogu što Silvio postoji”) koja se pjevala na skupovima.

Već je bio pod istragom, s bratom Paolom, jer je za razdoblje 1988. – 1992. prikazao lažne završne račune obiteljske tvrtke Fininvest. To je, dakako, javnost znala, kao i to da je imao i veza s mafijom, kako je došao do prvog novca, kako je podmićivao političare i suce… a ipak je pobjeđivao na izborima.

Babiš, osnivač velikog poslovnog carstva (poljoprivredna i prehrambena proizvodnja, mediji…), odbacuje optužbe za korupciju (kao i Berlusconi), a ljudi mu ili vjeruju ili ih za pitanje korupcije nije briga.

U Italiji Pokret 5 zvijezda (M5S) na parlamentarnim je izborima dobio većinu glasova (ali nedovoljnu za samostalno vladanje, odnosno “samo” 32 posto) uz poklike: “Poštenje, poštenje, poštenje!” Na europskim izborima ove godine M5S je dobio samo 17 posto glasova. U želji da budu “pošteni”, zakočili su mnoge stvari, ali ljudi ne žive od poštenja. U godinu dana prepolovljena im je podrška. Što to znači da ne treba biti pošten? Teško je dokazati korupciju i zlorabljenje položaja, kako smo prošli tjedan pisali u Obzoru, a i ljudi su se izmijenili.

I Trumpu se sve oprašta

Kandidat među američkim demokratima za predsjedničke izbore 1988. bio je Gary Hart, koji je morao odustati samo zašto što je lagao o ljubavnici. Danas američki predsjednik Donald Trump ne samo što preko Twittera laže gotovo o svemu nego ga ni optužbe da je silovao ženu ne uznemiravaju na položaju.

Najvjerojatniji budući čelnik konzervativaca i britanski premijer Boris Johnson iznosio je niz laži, jedna zbog kojih su mnogi glasovali za Brexit, odnosno da će velik novac ostajati na Otoku. Ima i “problematičan” privatni život, nije izgubio na povjerenju ni nakon što je policija upala u stan iz kojeg se čula, očito zastrašujuća, njegova svađa s najnovijom djevojkom. Takvo je što u Britaniji prije bilo nezamislivo.

Ili ljudima nije stalo do nekih moralnih pitanja kao nekada ili se sve promijenilo, pa time što je u javnosti vidljivo i prljavo rublje političara birači jednostavno kažu: “Ovi su kao mi.” Ili, važno je da se ekonomski bolje živi.

Marija Pejčinović Burić primila čestitke od članova Parlamentarne skupštine Vijeća Europe