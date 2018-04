'Zašto se bojimo istine? Trebamo komisiju koja će utvrditi broj žrtava u Jasenovcu'

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović u petak je samostalno odala počast žrtvama ustaškoga koncentracijskog logora u Jasenovcu budući da, kako je navela, ne želi sudjelovati u daljnjim podjelama u zemlji. A njezin izaslanik Ivan Zvonimir Čičak komentirao je njezinu ideju da se osnuje međunarodno povjerenstvo koje će "utvrditi istinu o Jasenovcu".

– U veljači smo to predložili. Predsjednica je to rekla i Vučiću kad je bio tu i on je rekao da o tome možemo razgovarati u Beogradu. Radi se o ideji da se stavi točka na rasprave o Jasenovcu. Ne treba se bojati istine. Kraus kaže da se zna broj i istina. Ne zna se, uvijek treba tražiti. Ako je tako kako on kaže, to će se samo potvrditi – rekao je Čičak za N1.

Koji je broj točan? Onaj u Beogradu, onaj u Jasenovcu ili...

– To je stalno nešto za potkusurivanje. Takav je slučaj bio u Rumunjskoj. Da ne bi bilo tih natezanja, idemo napraviti komisiju koja će reći da je to tako. Idemo jednom završiti tu priču između milijun i ne znam koliko... Zašto se bojimo istine?

Slaže li se premijer Plenković s time?

– Tražimo razgovor već mjesecima, on nema vremena zbog našeg privatnog sukoba, još prije nego što je došao na vlast – kazao je Čičak i dodao da je o Jasenovcu razgovarao i s ministricom kulture, ali nije htio otkriti što je točno rečeno na tom sastanku.