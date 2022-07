Ministri bježe iz Vlade: Tone li Plenkovićev brod? Marićeva ostavka najteži je udarac dosad

U samom finišu ulaska Hrvatske u eurozonu zbog čega je ionako čeka neizvjesnost, usred najviše inflacije u posljednjih nekoliko desetljeća, energetske krize i zlogukih najava teške recesije, Vladu Andreja Plenkovića napustio je, ni manje ni više nego – ministar financija.



Riječ je o dosad apsolutno najtežem udarcu Plenkoviću i njegovoj Vladi, iako se premijer trudi relaksirati sliku porukama poput one stare: "Koga nema, bez njega se može." Može, ali uz koju cijenu? Marić nije prvi ministar koji odlazi iz Plenkovićeva tima, dapače, od one prvotne ekipe iz 2016. godine, uz aktualnog premijera, ostalo je još samo troje ministara. No razlozi dosadašnjih odlazaka bili su uglavnom potpuno jasni, a većina ih je ministara na ostavku bila primorana, što USKOK-ovim akcijama, što medijskim aferama koje su u nekom trenutku postale neizdrživ teret za njih same te za premijera i njegovu stranku. Neki Plenkovićevi suradnici, poput bivše ministrice vanjskih poslova Marije Pejčinović Burić, otišli su na funkcije u međunarodnim institucijama, no nitko od njih iza sebe nije ostavio takvu prazninu kakvu ostavlja Zdravko Marić.