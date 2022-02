Zašto afere ne utječu na HDZ?

Priča je gotova

– HDZ-ovci znaju da stvari tako funkcioniraju, oni i ulaze u stranku da bi dobili posao, određene dealove, to je modus operandi pa jedan drugoga ne grizu. Također, birači HDZ-a nisu toliko skloni moraliziranju kao ljevica. Kad Plenković kaže da oko Frke nema frke, oni svi vele, O.K., premijer je tako rekao i za njih je priča gotova jer većina dužnosnika ionako mulja na ovaj ili onaj način, od čega dio biračkog tijela profitira – govori Macan, dodajući da HDZ-ovci neće osuđivati jer to su takvi birači. Najviše vjeruju svojoj stranci i poslušno dalje šalju poruke koje dobiju odozgo.