Drama na brodu s hrvatskom posadom. Pogodila ih je raketa: 'Preživio sam Božjim čudom'

Jedna je iranska raketa pogodila brod s hrvatskom posadom koji se nalazi u Hormuškom tjesnacu. Radi se o LNG brodu Al-Rekayyat na kojem je bilo, kako Morski.hr neslužbeno doznaje, šest hrvatskih državljana i svi su neozlijeđeni.

- Pozdrav kolege. Samo da javim da smo svi dobro. Ugušili smo požar, samo malo dimi iz cimunjere. Moja je gvardija bila. Bio sam srećom ispred ECR, dva metra kad je grunulo! Preživio sam Božjim čudom, jer sam radio rundu i doslovno jednu minutu prije rakete izišao na ECR platformu - javio se jedan od pomoraca koji je potvrdio da su svi neozlijeđeni te da su evakuirani na brod Omanske ratne mornarice.

Al-Rekayyat je pretrpio značajnu štetu nakon što je brod pogođen dok je plovio omanskom stranom Hormuškog tjesnaca, rekli su u utorak četiri izvora upoznata s tim slučajem, nakon izvještaja da je iranska Revolucionarna garda tijekom noći ispalila rakete na brodove koji su prolazili tim plovnim putem. Ovo je prvi put da je LNG brod iz Katara, koji je posrednik u pregovorima između Washingtona i Teherana, pogođen od početka iranskog rata krajem veljače.