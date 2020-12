Zajednica industrije događanja traži hitnu pomoć da preživi: 'Najveći udarac tek slijedi'

Hrvatska gospodarska komora poslala je priopćenje u kojem navodi kako je u teškoj situaciji zbog koronakrize. Naime, kako navode, njihova je industrija najviše pogođena i imaju pad veći od 90 posto.

Priopćenje dostavljamo u cijelosti:

„Naša industrija je jedna od najviše pogođenih, s padom od 90 posto, a kod većine i do 100 posto. Prosinac nam je uvijek do sada bio jak mjesec tako da nam najveći udarac tek slijedi, a počeci godine su inače manje aktivna razdoblja. Svibanj nam je zadnja ciljna ravnina. Mi smo trkači na srednje pruge, preživjeli smo deset krugova, no ne znamo hoćemo li moći još dugo ovako,“ rekao je predsjednik novoosnovane Zajednice industrije događanja HGK Boris Kovaček iz tvrtke Pepermint. Za zamjenike predsjednika Zajednice izabrani su Darko Tuček i Joe Bašić, a za poslovnu tajnicu Zajednice Jagoda Divić.

Kao ključne probleme ističu poteškoće s isplatom plaće radnika, posebice s obzirom na to da se radi o strukama za koje ne postoje formalno obrazovanje, već se školuju kroz rad. Poteškoće imaju i s plaćanjem fiksnih troškova, posebno tvrtke za iznajmljivanje opreme čija se vrijednost mjeri u milijunima kuna, a čiji su troškovi skladištenja vrlo visoki.

„Problem je i gubitak kontinuiteta u poslovanju. Radi se o poslu gdje je potrebno nekoliko godina do dolaska u profitabilnu fazu. Povrat investicije kod festivala je tek nakon nekoliko godina, a sada smo morali otkazati dosta njih u visokoj fazi organizacije,“ kaže Kovaček.

U dopisu Vladi traže tri seta mjera, nastavak sufinanciranja plaća djelatnika i davanja na plaće, sufinanciranje fiksnih troškova poslovanja te mjere održavanja likvidnosti i ponovnog pokretanja djelatnosti, poput kredita i odgoda ovrha.

Kovaček je naglasio da su mnoge europske zemlje svojim organizatorima događanja pomogle kroz povrat fiksnih troškova. Tako je austrijska vlada najavila potporu ovim industrijama od 300 milijuna eura, dok je Njemačka projektom Neustart Kultur osigurala 150 milijuna eura za spašavanje kreativne i glazbene industrije.

„Pohvaljujemo mjere za djelatnike, no kao tvrtke nismo ništa dobili. Manja agencija ima 30 do 40 tisuća kuna mjesečnih troškova izvan ovih za djelatnike. Svjesni smo da su epidemiološki mjere ograničavanja javnih okupljanja bile nužne i nitko od nas ne želi riskirati zdravlje ljudi, no potrebna nam je pomoć,“ rekao je Kovaček.

Potpredsjednik HGK za industriju i energetiku Tomislav Radoš naglasio je da industrija još uvijek nije prepoznata kao važan generator promjena u gospodarstvu te zapošljavanja mladih, obrazovanih i kreativnih kadrova. „Još uvijek ne postoji dovoljna svijest koliko je ova branša ključna i za brend i imidž zemlje kao turističke destinacije. Pogotovo na lokalnoj razini, percepcija je da zaradi samo organizator, a ne postoji svijest što sve donosi lokalnoj zajednici,“ rekao je Radoš.

Naime, Zajednica okuplja tvrtke koje prihode ostvaruju kroz organizaciju događanja, ali sama industrija utječe i na mnoge vezane proizvode i djelatnosti, od organizatora različitih manifestacija, agencija, promotora i glazbenih menadžera do svih onih koji se bave najmom i prodajom opreme te proizvoda (catering, scenografija, tiskare, cvjećare, itd.). Procjena je da je industrija događanja u 2019. godini ostvarila promet od 2 milijarde kuna i zapošljavala više od 12 tisuća osoba u vezanim djelatnostima. Povezana je i uz veliki broj slobodnih umjetnika, obrtnika i samostalnih djelatnika, kao i različite tipove djelatnika u kulturi.

Domaća industrija događanja počela se razvijati krajem 90-tih godina. Nakon zastoja u razvoju od 2008. do 2009. doživljava ponovni procvat posljednjih pet do šest godina, posebice na temelju procvata organizacije značajnijih festivala, poput Ultre, Fresh Island Festivala i Weekend Media Festivala. Hrvatska je tada počela biti prepoznatljiva kao festivalska destinacija i destinacija za milijune mladih iz svih krajeva svijeta.

S obzirom na utjecaj pandemije na poslovanje industrije, ali i na potrebe snažnijega povezivanja i pozicioniranja industrije kao značajne za hrvatsko gospodarstvo, Zajednica industrije događanja HGK radit će na poboljšanju uvjeta poslovanja i ostvarivanju zajedničkih interesa, kao i na stvaranju primjerenijeg i poticajnijeg institucionalnog okruženja.