Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 34
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRAVO PROLJETNO VRIJEME

Danas temperature i do 24 stupnja: Već za nekoliko dana stiže preokret, evo i gdje

Split: Zimski dan na Splitskim Bačvicama
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Večernji.hr
06.04.2026.
u 10:15

U nastavku tjedna na kopnu će se zadržati pretežno sunčano vrijeme, ali uz postupni pad temperature

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), Uskrsni ponedjeljak u većini Hrvatske obilježit će pretežno sunčano i ugodno toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 19 i 24 °C, što je iznadprosječno za ovo doba godine.

U sjevernim kopnenim krajevima povremeno će biti umjerene naoblake, osobito na krajnjem sjeverozapadu gdje postoji mala vjerojatnost za kratkotrajnu slabu kišu u jutarnjim i večernjim satima. Vjetar će prijepodne biti slab, ponegdje umjeren jugozapadni, dok će od sredine dana prevladavati sjeveroistočni i sjeverni smjerovi. Na Jadranu će ujutro i navečer puhati slaba do umjerena bura, dok će tijekom dana prevladavati jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.

Foto: DHMZ

Prema prognozi HRT-a, u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavat će sunčano vrijeme uz povremenu umjerenu naoblaku. Jutarnje temperature kretat će se između 8 i 10 °C, a dnevne između 21 i 23 °C, uz povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Slične temperaturne vrijednosti očekuju se i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će tijekom dana biti većinom sunčano, uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj jutro će mjestimice biti oblačnije, uz mogućnost kratkotrajne magle, dok će ostatak dana prevladavati sunčano vrijeme. Uz obalu će ujutro puhati bura, a zatim zapadni i jugozapadni vjetar. Temperature će se kretati između 19 i 23 °C.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano vrijeme, dok će u unutrašnjosti povremeno biti više oblaka. Jutarnje temperature bit će između 5 i 8 °C u unutrašnjosti te od 10 do 13 °C uz obalu, dok će dnevne dosezati između 20 i 24 °C. More će biti mirno ili malo valovito.

Na krajnjem jugu Hrvatske očekuje se obilje sunčanog vremena uz slične temperaturne vrijednosti. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a na otvorenom moru sjeverozapadni. U nastavku tjedna na kopnu će se zadržati pretežno sunčano vrijeme, ali uz postupni pad temperature. U četvrtak se u gorju i unutrašnjosti Dalmacije očekuje više oblaka. Na Jadranu će također prevladavati sunčano vrijeme, uz dnevne temperature između 18 i 22 °C. Vjetar će biti slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, dok će u srijedu prolazno zapuhati bura koja će oslabjeti do četvrtka.

DHMZ je već izdao upozorenja za sredinu tjedna. Za područje Velebitskog kanala na snazi je alarm zbog jakog vjetra, dok je za veći dio obale upaljen žuti meteoalarm koji označava potencijalno opasne vremenske uvjete.

Foto: DHMZ

Ključne riječi
Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!