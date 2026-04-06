Danas temperature i do 24 stupnja: Već za nekoliko dana stiže preokret, evo i gdje

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), Uskrsni ponedjeljak u većini Hrvatske obilježit će pretežno sunčano i ugodno toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 19 i 24 °C, što je iznadprosječno za ovo doba godine.

U sjevernim kopnenim krajevima povremeno će biti umjerene naoblake, osobito na krajnjem sjeverozapadu gdje postoji mala vjerojatnost za kratkotrajnu slabu kišu u jutarnjim i večernjim satima. Vjetar će prijepodne biti slab, ponegdje umjeren jugozapadni, dok će od sredine dana prevladavati sjeveroistočni i sjeverni smjerovi. Na Jadranu će ujutro i navečer puhati slaba do umjerena bura, dok će tijekom dana prevladavati jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.

Foto: DHMZ

Prema prognozi HRT-a, u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavat će sunčano vrijeme uz povremenu umjerenu naoblaku. Jutarnje temperature kretat će se između 8 i 10 °C, a dnevne između 21 i 23 °C, uz povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Slične temperaturne vrijednosti očekuju se i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će tijekom dana biti većinom sunčano, uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj jutro će mjestimice biti oblačnije, uz mogućnost kratkotrajne magle, dok će ostatak dana prevladavati sunčano vrijeme. Uz obalu će ujutro puhati bura, a zatim zapadni i jugozapadni vjetar. Temperature će se kretati između 19 i 23 °C.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano vrijeme, dok će u unutrašnjosti povremeno biti više oblaka. Jutarnje temperature bit će između 5 i 8 °C u unutrašnjosti te od 10 do 13 °C uz obalu, dok će dnevne dosezati između 20 i 24 °C. More će biti mirno ili malo valovito.

Na krajnjem jugu Hrvatske očekuje se obilje sunčanog vremena uz slične temperaturne vrijednosti. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a na otvorenom moru sjeverozapadni. U nastavku tjedna na kopnu će se zadržati pretežno sunčano vrijeme, ali uz postupni pad temperature. U četvrtak se u gorju i unutrašnjosti Dalmacije očekuje više oblaka. Na Jadranu će također prevladavati sunčano vrijeme, uz dnevne temperature između 18 i 22 °C. Vjetar će biti slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, dok će u srijedu prolazno zapuhati bura koja će oslabjeti do četvrtka.

DHMZ je već izdao upozorenja za sredinu tjedna. Za područje Velebitskog kanala na snazi je alarm zbog jakog vjetra, dok je za veći dio obale upaljen žuti meteoalarm koji označava potencijalno opasne vremenske uvjete.

Foto: DHMZ