Zagreb sve bliže robotaksijima? Mate Rimac pokazao 60 prototipova i otkrio nove detalje

Mate Rimac predstavio je najnovije informacije o projektu Verne, robotaksija koji bi trebao donijeti revoluciju u prijevozu Zagreba, ali i šire. Osnivač Rimac Grupe potvrdio je da je flota prototipova spremna te je iskoristio priliku kako bi pojasnio financijsku konstrukciju projekta. Najvažnija vijest je potvrda da vozila koja su dugo bila predmet glasina doista postoje. Prema njegovim riječima, postavljeni cilj do prosinca je ostvaren. "Do dvanaestog mjeseca trebali smo pokazati šezdeset prototipova robotaksija i evo ih. Svi su tu i par više, tu su prototipovi u raznim fazama i za razne namjene", izjavio je Rimac. Objasnio je da je toliki broj vozila nužan zbog rigoroznih testiranja u razvoju automobila, bilo da se radi o autonomnom vozilu ili klasičnom automobilu. Trenutno se vozila koriste za testiranje sigurnosti, zračnih tunela, komfora, vibracija, dugovječnosti i potrošnje. Iako smatra da je autonomna vožnja sigurnija od ljudskog faktora, Rimac ističe da se nesreće nikada ne mogu potpuno isključiti.

"Iako smatramo da je robotaksi ili autonomna vožnja sigurnija od ljudskog vozača i postaje sve sigurnija, s vremenom je nemoguće isključiti nesreće. Znači, želimo da, iako dođe do nesreće, za što smatramo da je vrlo mala vjerojatnost, hoćemo da se ne može desiti ozbiljna ozljeda u ovim automobilima", pojasnio je, dodajući da su neki od prikazanih modela već prošli testove sudara. Rimac je razjasnio i financijske aspekte projekta: "Često možemo čitati u medijima da smo mi od poreznih obveznika ili ne znam koga dobili 300, 500, čak sam čitao 900 milijuna eura, pa da budemo vrlo precizni i jasni. Mi smo povukli od EU 89,7 milijuna eura za robotaksije", rekao je. Istaknuo je da su privatni investitori uložili 104 milijuna eura specifično u projekt robotaksija, dok je u cijelu Rimac Grupu ušlo više od milijardu eura privatnog kapitala.

"Ukupno smo manje od 10 posto od ukupne investicije koja je ušla u Rimac Grupu povukli iz nekih javnih sredstava", dodao je Rimac, naglašavajući da će se sva buduća širenja i razvoj financirati isključivo privatnim kapitalom. Podsjetio je i na put koji je tvrtka prošla te paralelu između tadašnje skepse oko električnih automobila i današnje prema robotaksijima. "Da je netko prije petnaest godina rekao da će se u Hrvatskoj razvijati i proizvoditi najsnažniji i najbrži električni auti na svijetu, Rimac Nevera, tko god to omalovažavao, to je danas slučaj. Da je netko rekao prije deset godina da će se novi Bugatti razvijati i proizvoditi u Kerestincu, i to bi zvučalo suludo", rekao je Rimac.

Naglasio je da je stvoreno više od 2.000 radnih mjesta u industriji koja prije u Hrvatskoj nije postojala, te da danas razvijaju baterije za Porsche i BMW. Iako projekt kreće iz Zagreba, ambicije su globalne. Grad vidi samo kao prvi korak u širenju Verne robotaksija na druge europske gradove, a potom i na ostatak svijeta. Za globalnu ekspanziju bit će potrebna stotine milijuna eura koje planiraju prikupiti od međunarodnih investitora, kao što su financirali Rimac Kampus. "Autonomna vožnja i robotaksi će se desiti bez nas i s nama, ali mi u ovom slučaju želimo da aktivno sudjelujemo i budemo jedan važan čimbenik, ako ne u svijetu, bar u Europi", poručio je Rimac. Za kraj, poslao je poruku ohrabrenja: "Nadam se da ćemo zajedno biti svi malo optimistični i vjerovati jedni drugima malo više", zaključio je Mate Rimac.