Zadravec: Radiologinja Čulo je odbila obraditi 10 pacijenata, a privatno ih obradi 30

O sukobima u Klinici za tumore KBC-a "Sestre milosrdnice" raspravljaju u večerašnjoj emisiji Otvoreno Karolina Bolanča Čulo, radiologinja Klinike, Dijana Zadravec, predstojnica Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Tomislav Dulibić, predsjednik Upravnog vijeća KBC-a Sestre milosrdnice i tajnik Ministarstva zdravstva, Stanislava Laginja, tajnica Hrvatske udruge bolničkih liječnika i Ivana Kalogjera, predsjednica Udruge žena oboljelih i liječenih od raka "Nismo same".

- Danas sam optužena da sam neradnik, da ću dobiti pritužbu, primila sam i lijek za smirenje iako ga inače ne pijem, rekla sam da ću napraviti sve što je potrebno da bi služba u potpunosti funkcionirala, ali mi je rečeno da moram biti poslušna i napraviti sve što mi se kaže... Mislim da nije u redu da ljudi koji rade tako odgovoran posao budu opovrgnuti ikakvim optužbama i takvom verbalnom ponašanju, ispričala je radiologinja Karolina Bolanča Čulo. Atmosferu na Zavodu je ocijenila kao "anksioznu, punu straha i nervoze".



Dijana Zadravec, predstojnica Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a "Sestre milosrdnice", ispričala je svoju stranu priče. Kaže da je radiologinja imala tri biopsije, dakle jedan zadatak koji ne bi trebala imati problem učiniti. Tvrdi da je Bolanča Čulo rekla kako to neće uraditi, da je imala agresivan stav, a ubrzo nakon toga rekla da joj nije dobro. Kaže da je imala svoje razloge za takvo ponašanje - kriminalne radnje u kojoj je upleten i njezin suprug doktor Čulo. Smatra da je ta reakcija rezultat njene privatne situacije koja nije lagana.

Čulo je sve to porekla, kaže da optužnica ne postoji, niti pak joj je privatna situacija u lošem stanju.

- Danas sam napravila 11 magneta, tri biopsije, 5-6 ultrazvuka, 2 hitna CT-a - kazala je.

- Ovo su vrlo teške optužbe, informirali smo se danas kod ravnatelja, profesora Zovaka koji nas uvjerava da ne postoje koruptivne radnje - rekao je Tomislav Dulibić, predsjednik Upravnog vijeća KBC-a. Za optužbe iz 2013., kaže, nije znao.

Upravnom vijeću su, kaže pacijenti na prvom mjestu i poduzet će sve da oni ne budu ugroženi. Održana je izvanredna sjednica Upravnog vijeća i ravnatelj ga je uvjerio da problema u Klinici za tumore trenutno nema, da je došao dovoljan broj radiologa iz Vinogradske bolnice, omogućena će biti i suradnja s drugim bolnicama. Također je donesena odluka za raspisivanje natječaja za tri nova radiologa i zamjenu za postojećeg radiologa.

- Sukob među djelatnicima i predstojnice Zavoda neće ispitivati Upravno vijeće jer je u nadležnosti ravnatelja, naglasio je.

Dulibić je naglasio i da radiologa fali ne samo u Hrvatskoj nego u cijeloj Europskoj uniji pa se sve češće koristi očitavanje na daljinu.

Dijana Zadravec uvjerava da u Klinici ima dovoljno sposobnih liječnika i da ne bi trebalo biti straha što se tiče obrade onkoloških bolesnika. Što se tiče problema s radiolozima u Hrvatskoj, on datira, kaže, iz 2016. godine kada je određen broj ravnatelja javnih ustanova potpisao anekse ugovora specijalizantima koji ih oslobađaju troškova specijalizacije. To znači da oni nakon 5 godina specijalizacije mogu otići iz javno-zdravstvenog sustava u bilo koju privatnu ustanovu u inozemstvo što se i dogodilo - objašnjava Zadravec.

- Danas mi je došao nalaz magneta dojki od vas prof. Zadravec. Zanima me koliko je vaše iskustvo o tome? - upitala je Bolanča Čulo.

- Nije vam mogao doći. Ja sam neuroradiolog po subspecijalizaciji tako da, molim vas, to je potpuna laž. Današnji napadi su orkestrirani protiv mene - uzvratila je Zadravec, dodajući da je Bolanča Čulo odbila obraditi danas 10 pacijenata, a privatno ih obradi oko 30 u danu.

- Radim privatno. Napravim 3,4 pacijenta tjedno. Radim samo ultrazvuke, ne radim intervencijske postupke, dakle niti magnet niti biopsije. Radim to unazad dva mjeseca jer smo odlučili kupiti veći stan. Ja sam danas napravila puno više od toga. Rekla sam da ću napraviti koliko stignem - odgovorila je Čulo.

Laginja je istaknula da liječnici u svoje slobodno vrijeme smiju raditi.

- Nismo u robovlasničkom sustavu. Meni je to apsurd - rekla je.

- Liječnici koji rade u privatnom sektoru nakon svog radnog vremena u javnom zdravstvenom sustavu imaju mogućnost, i to čine, pacijente koji dolaze u privatnu kliniku i za to plate, kanalizirati na određene pretrage u bolnicu. Tamo to rade nepoštujući liste čekanja. Rade im pretrage preko reda. To je problem lista čekanja. Nužno je odijeliti privatni i javni sektor - istaknula je Zadravec.