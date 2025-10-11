'Širi se brže nego što smo mislili, ovo prijeti globalnoj katastrofi'

Znanstvenici upozoravaju da ogromne količine metana izlaze iz pukotina na antarktičkom morskom dnu, dok se regija zagrijava. Novi izvori metana otkrivaju se “zapanjujućom brzinom”, a stručnjaci strahuju da buduće prognoze globalnog zatopljenja možda podcjenjuju stvarnu prijetnju, piše CNN. Metan je plin koji u prvih 20 godina u atmosferi zadržava oko 80 puta više topline od ugljičnog dioksida, zbog čega se njegovo oslobađanje smatra iznimno opasnim za klimu. Ogromne količine metana skupljaju se u spremnicima ispod morskog dna već tisućama godina, a kroz pukotine na dnu oceana izlaze u obliku mjehurića.

Dosad su metanski izvori u Antarktici bili među najmanje istraženima na svijetu. Međutim, međunarodni tim znanstvenika identificirao je više od 40 novih izvora u plitkim vodama Rossovog mora, zaljeva u Južnom oceanu. Mnogi od tih izvora nalazili su se na mjestima koja su već proučavana, što sugerira da su se pojavili novi izvori metana.

“Nešto što se smatralo rijetkim sada se čini raširenim,” rekla je Sarah Seabrook, autorica izvještaja i znanstvenica za more pri istraživačkoj organizaciji Earth Sciences New Zealand, u izjavi za CNN. Svaki otkriveni izvor izazvao je “trenutačno uzbuđenje koje se brzo pretvaralo u zabrinutost i tjeskobu,” dodala je.

Znanstvenici upozoravaju da bi ovi izvori mogli brzo prenijeti metan u atmosferu i postati nepredviđeni izvor klimatskog onečišćenja. Osim toga, metan može imati kaskadne učinke na morski život, iako znanstvenici još nisu sigurni što točno izaziva njegovo otpuštanje u regiji. Slični fenomeni već su primijećeni na Arktiku, gdje je povećano otpuštanje metana povezano s klimatskim promjenama, topljenjem ledenjaka i porastom razine mora. To stvara tzv. povratnu petlju - klimatske promjene povećavaju otpuštanje metana, a metan dodatno ubrzava globalno zatopljenje.

Znanstvenici se planiraju vratiti u Antarktiku na dvomjesečno istraživanje kako bi detaljnije proučili izvore. Andrew Thurber, profesor morske biologije na Sveučilištu Kalifornija u Santa Barbari i autor studije, upozorava: “Ako ljudi nastave zagrijavati planet, ovi izvori mogli bi prijeći iz prirodnog laboratorija u epicentar opasnosti.” “Na neki način su poput opasne životinje,” dodaje Thurber. “Fascinantni su za proučavanje, ali njihovu snagu ne smijemo podcijeniti.”