Zabilježen slab potres kod Šibenika. EMSC: 'Moguće da je lažna detekcija' Oglasili se i hrvatski seizmolozi

Slab potres zabilježen je u 19.58 sati s epicentrom šest kilometara sjeverozapadno od Šibenika, javlja Seizmološka služba RH.

Magnituda potresa bila je 2.6 prema Richteru, a intenzitet u epicentru IV stupnja EMS ljestvice. Potres se osjetio u Šibeniku i okolici i nije mogao prouzročiti materijalne štete, objavili su na stranicama PMF-a.

Euromediteranski seizmološki centar (EMSC) je objavio vijest o potresu, no naveli su kako nije seizološki potvrđen i da je moguće kako je riječ o lažnoj detekciji potresa.

#Croatia 16 min ago⚠ We have no data confirming this crowdsourced detection. 👉 It likely was a false detection. No more information will then be displayed in the thread. Further information at:

📱https://t.co/LBaVNdVFgz

🌐https://t.co/AXvOM7qtuH

🖥https://t.co/wPtMW5w1CT