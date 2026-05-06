ČESTI PREKRŠAJ

Skupa vožnja na njemačkoj autocesti: Zbog ovog možete dobiti visoke kazne i brzo izgubiti vozačku dozvolu

06.05.2026.
u 18:25

Prekršaj nedovoljnog razmaka postoji kada vozač ili vozačica kroz dulje vrijeme ne održava sigurnosni razmak

Nalazite se na autocesti u pretjecanju u lijevoj traci i odjednom se automobil velikom brzinom približava straga, vozač se doslovno 'lijepi' za vozilo ispred,  a za to u Njemačkoj prijete visoke novčane kazne, negativni bodovi i zabrane upravljanja vozilom do tri mjeseca. Prekršaj nedovoljnog razmaka postoji kada vozač ili vozačica kroz dulje vrijeme ne održava sigurnosni razmak. Zbog toga se prilikom mjerenja obično dokumentiraju bliže i udaljenije zone mjernog mjesta pomoću dvije videokamere, piše Fenix Magazin.

Pri brzini iznad 80 km/h:

s manje od 5/10 polovice brzine na brzinomjeru: 75 eura, 1 bod
s manje od 4/10: 100 eura, 1 bod
s manje od 3/10: 160 eura, 1 bod
s manje od 2/10: 240 eura, 1 bod
s manje od 1/10: 320 eura, 1 bod

Pri brzini iznad 100 km/h:

s manje od 5/10: 75 eura, 1 bod
s manje od 4/10: 100 eura, 1 bod
s manje od 3/10: 160 eura, 2 boda, 1 mjesec zabrane vožnje
s manje od 2/10: 240 eura, 2 boda, 2 mjeseca zabrane vožnje
s manje od 1/10: 320 eura, 2 boda, 3 mjeseca zabrane vožnje

Pri brzini iznad 130 km/h:

s manje od 5/10: 100 eura, 1 bod
s manje od 4/10: 180 eura, 1 bod
s manje od 3/10: 240 eura, 2 boda, 1 mjesec zabrane vožnje
s manje od 2/10: 320 eura, 2 boda, 2 mjeseca zabrane vožnje
s manje od 1/10: 400 eura, 2 boda, 3 mjeseca zabrane vožnje

Tko dulje vrijeme vozi vrlo blizu vozilu ispred i pritom koristi svjetlosni signal (blicanje) kako bi prisilio vozača ispred na promjenu trake, može biti optužen čak i za prisilu u prometu. U tom slučaju radi se o kaznenom djelu, pri čemu osim vrlo visokih novčanih kazni prijeti i oduzimanje vozačke dozvole.
KA
kalimera
16:44 06.05.2026.

Ove zapadne države sve više traže razloga za legalno oteti novac.Švicarska vam otima ako ste se provezli kroz državu a niste se duže zadržavali,Austrija vas kažnjava ako zbog zastoja na autocesti izađete van i vozite se lokalnim cestama i sada ovo u Njemačkoj koje mi se čini donekle i ok.jer ima luđaka sa bijesnim vozilima koji se ponašaju kao da je njegova privatna i blicaju kao idioti.U Hrvatskoj pak primjećujem da se puno tolerira brza vožnja a pogotovo ovih sa zapada i iz Slovenije jer malo tko smanjuje ispod 150 kmh iako je ponegdje i 80 kmh ograničenje.Kako bi se ove tri spomenute države na tome obogatile.Kod nas je preslaba kontrola a po gradu i predgrađu a čak i na županijskim i državnim cestama umjesto kamera redaju stotine uspornika i to tri vrste(žuti,crni i crveni) a time korupcija peru lovu.Umjesto da se stave blicevi i masno dere divlje vozače po džepu naši to ne žele jer se oni osobno bolje bogate na uspornicima.

