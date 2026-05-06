Skupa vožnja na njemačkoj autocesti: Zbog ovog možete dobiti visoke kazne i brzo izgubiti vozačku dozvolu

Nalazite se na autocesti u pretjecanju u lijevoj traci i odjednom se automobil velikom brzinom približava straga, vozač se doslovno 'lijepi' za vozilo ispred, a za to u Njemačkoj prijete visoke novčane kazne, negativni bodovi i zabrane upravljanja vozilom do tri mjeseca. Prekršaj nedovoljnog razmaka postoji kada vozač ili vozačica kroz dulje vrijeme ne održava sigurnosni razmak. Zbog toga se prilikom mjerenja obično dokumentiraju bliže i udaljenije zone mjernog mjesta pomoću dvije videokamere, piše Fenix Magazin.

Pri brzini iznad 80 km/h:

s manje od 5/10 polovice brzine na brzinomjeru: 75 eura, 1 bod

s manje od 4/10: 100 eura, 1 bod

s manje od 3/10: 160 eura, 1 bod

s manje od 2/10: 240 eura, 1 bod

s manje od 1/10: 320 eura, 1 bod

Pri brzini iznad 100 km/h:

s manje od 5/10: 75 eura, 1 bod

s manje od 4/10: 100 eura, 1 bod

s manje od 3/10: 160 eura, 2 boda, 1 mjesec zabrane vožnje

s manje od 2/10: 240 eura, 2 boda, 2 mjeseca zabrane vožnje

s manje od 1/10: 320 eura, 2 boda, 3 mjeseca zabrane vožnje

Pri brzini iznad 130 km/h:

s manje od 5/10: 100 eura, 1 bod

s manje od 4/10: 180 eura, 1 bod

s manje od 3/10: 240 eura, 2 boda, 1 mjesec zabrane vožnje

s manje od 2/10: 320 eura, 2 boda, 2 mjeseca zabrane vožnje

s manje od 1/10: 400 eura, 2 boda, 3 mjeseca zabrane vožnje

Tko dulje vrijeme vozi vrlo blizu vozilu ispred i pritom koristi svjetlosni signal (blicanje) kako bi prisilio vozača ispred na promjenu trake, može biti optužen čak i za prisilu u prometu. U tom slučaju radi se o kaznenom djelu, pri čemu osim vrlo visokih novčanih kazni prijeti i oduzimanje vozačke dozvole.