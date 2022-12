HRVATSKA IMA 428 OPĆINA I 127 GRADOVA

Povezali bi se, ali ne za stvarno: Za spajanje zainteresirana 3 grada i 20 općina, ali samo načelno

Dr. Dubravka Jurlina Alibegović iz Ekonomskog instituta Zagreb upozorila je da financijski poticaji, preuzimanje duga općina, osiguravanje naknade za višak službenika i namještenika ili potpora kojom se osigurava da prihod općine nakon spajanja nije niži nego što je bio prije spajanja, imaju i svoje negativne strane, a to je, na primjer, to što potiču općine na previsoku razinu zaduživanja bez praćenja rezultata i učinaka koji će se postići. Posebno je, pak, pitanje hoće li spajanje doista dovesti do učinkovitije i brže lokalne samouprave i većeg zadovoljstva građana kvalitetom usluga.