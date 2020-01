Za istragu o Todoriću potrošili tri milijuna kn

Dvije godine i tri mjeseca prošlo je od dana kada je policija pokucala na vrata u tom trenutku nedostupnog Ivice Todorića. Jer kada mu je policija 16. listopada 2017. banula na vrata, najpoznatiji hrvatski tajkun i vlasnik Agrokora bio je u Londonu, odakle je mirno pratio početak onoga što je označilo njegov konačni pad.

Prekoračili rokove

Todorić to u tom trenutku vjerojatno nije znao, no nakon policijskog posjeta njemu i njegovim suradnicima, ništa više neće biti isto. Od najpoznatijeg hrvatskog tajkuna i vladara hrvatske ekonomije, Todorić je u trenu postao osumnjičenik, pa bjegunac od hrvatskog pravosuđa, a zatim i čovjek čije izručenje Hrvatska traži od Londona. Nakon što je tom zahtjevu u studenome 2018. udovoljeno, Todorić je nakratko postao i pritvorenik, da bi poslije svega, u sigurnosti Kulmerovih dvora, čekao okončanje istrage u aferi Agrokor.

Ta istraga, koju je protiv njega i još 14 osoba 17. listopada 2017. pokrenulo zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo, još nije okončana. Iako je riječ o izuzetno složenom predmetu u kojem tužiteljstvo ima pravo tražiti da mu se jednogodišnji rok za provođenje istrage produlji za još šest mjeseci, u slučaju Agrokor svi su rokovi za dovršetak istrage i odluku o tome hoće li se protiv Todorića i ostalih podignuti optužnica odavno probijeni. Kada se zagrebački ŽDO pita što se događa sa slučajem Agrokor, u pravilu se dobije šturi odgovor da “je istraga u tijeku”. I još šturije objašnjenje “da će o dovršetku istrage i državno-odvjetničkoj odluci javnost biti pravodobno obaviještena”. Drugim riječima, ni u tužiteljstvu ne znaju precizno reći kada će istraga kompleksne priče o tome kako je iz Agrokora izvučena 1,1 milijarda kuna biti okončana. U toj priči najmanji su problem svjedoci jer su oni relativno brzo ispitani. Veći je problem financijsko-knjigovodstveno vještačenje, za koje su trebali biti angažirani strani stručnjaci.

Kada je to vještačenje dovršeno, imalo je gotovo 400 stranica, a nakon što je uručeno obranama, one su na njega imale i primjedbe i dodatna pitanja za neke prije ispitane svjedoke. Zbog svega toga, istraga se otegnula, no realno je očekivati da bi idućih mjeseci optužnica protiv Todorića ipak mogla biti podignuta. Inače, Vlada Andreja Plenkovića je DORH-u svojedobno za troškove istrage o aferi Agrokor dala pet milijuna kuna. Taj je novac uplaćen na žiro-račun zagrebačkog ŽDO-a, u kojem kažu da su od tog novca do 31. prosinca 2019. potrošili ukupno 2,9 milijuna kuna. Preciziraju da je od potrošenih gotovo tri milijuna kuna, 1,9 milijuna kuna potrošeno na plaćanje intelektualnih usluga.

Težak život

Za grafičke usluge, kažu u ŽDO-u Zagreb, potrošena je 35.791 kuna, za službena putovanja 58.821 kuna, a za uredski materijal 10.426 kuna. Osim za navedeno, još je 847 kuna plaćeno za troškove svjedoka, dok je za održavanje opreme potrošeno 11.050 kuna. S obzirom na to, već se sada sa sigurnošću može reći da će istraga o aferi Agrokor zasigurno biti jedna od najskupljih dosad vođenih u Hrvatskoj. I dok tužiteljstvo slaže zadnje kockice mozaika buduće optužnice, Todorić, sudeći po nedavnim izjavama, i dalje živi u nekom svom svijetu. A u tom svijetu, tajkun koji s obitelji i dalje živi u dvorcu, svoj život opisuje – teškim.

– Živimo teško, pomažu nam obitelj i prijatelji, ne trošimo mi sad ne znam kakav novac za što. Živimo teško, ali veselo. Kad se rasvijetli sve ovo, dovest ću novi duh na ove prostore, u Hrvatsku. Ne mogu vam reći kako se veselim što sam napravio, dokle sam došao i kako sam raskrinkao jednu kriminalnu organizaciju – kazao je Todorić za RTL

Ivica Todorić izlazi iz Remetinca