Wall Street dosegnuo nove rekordne razine: 'Mislim da je igra gotova, samo je pitanje kada će tržište pasti'

Na Wall Streetu su u ponedjeljak S&P 500 i Nasdaq indeks dosegnuli nove rekordne razine jer se ulagači nadaju oštrijem smanjenju kamatnih stopa nego što se prije očekivalo i trgovinskim dogovorima SAD-a s najvećim partnerima. Dow Jones ojačao je 0,63 posto, na 44.094 boda, dok je S&P 500 porastao 0,52 posto, na 6.204 boda, a Nasdaq 0,48 posto, na 20.369 bodova. Novi rekordi S&P 500 i Nasdaq indeksa zahvaljuju se nadi ulagača da će američka središnja banka kamatne stope smanjiti oštrije nego što se prije očekivalo. Naime, rast gospodarstva se usporava, a iz Bijele kuće poručuju da predsjednik SAD-a Donald Trump kani na čelo središnje banke, umjesto Jeromea Powella, postaviti nekog tko je skloniji popustljivoj monetarnoj politici.

Doduše, na tržištu se procjenjuje da postoji samo oko 20 posto izgleda da Fed smanji kamate u srpnju, a znatno više da će to učiniti u rujnu. Osim toga, znatno su veći izgledi da će kamate biti smanjene u dva, a ne tri navrata do kraja godine. No, nade ulagača u oštriji rez kamata podgrijavaju neki dužnosnici Feda koji poručuju da povećanje carina nije osjetnije utjecalo na rast inflacije te stoga ima prostora za smanjenje kamata. Podršku tržištu pruža i nada ulagača da će SAD uskoro postići dogovore s najvećim trgovinskim partnerima o novim uvjetima međusobnog trgovanja. No, analitičari kažu da je rast cijena dionica posljednjih dana uglavnom posljedica šminkanja portfelja pred kraj tromjesečja.

Velike oscilacije indeksa

Tako su S&P 500 i Nasdaq indeks nakon četiri mjeseca ponovno dosegnuli rekordne razine. Naime, očekujući pozitivne efekte od ponovnog Trumpovog ulaska u Bijelu kuću, polovicom veljače svi indeksi na Wall Streetu dosegnuli su rekordne razine. No, potom su oštro pali, kada je Trump počeo uvoditi carine. U travnju je u jednom trenutku S&P 500 bio u minusu gotovo 18 posto u odnosu na početak godine. Međutim, kada je Trump odgodio uvođenje carina i započeo pregovore s najvećim trgovinskim partnerima, počeo je oporavak tržišta, pa je sada S&P 500 u plusu oko 5 posto u odnosu na početak godine.

Snažan kvartalni rast

U cijelom drugom tromjesečju Dow Jones porastao je gotovo 5 posto, dok je S&P 500 skočio 10,6, a Nasdaq indeks 17,75 posto. S obzirom na usporavanje rasta gospodarstva, povišenu inflaciju i neizvjesnost oko trgovinskih dogovora, tako snažan rast cijena dionica veliko je iznenađenje. „Ovaj rast indeksa pokreće rast cijena dionica nekoliko najvećih kompanija, zahvaljujući optimizmu, unatoč rastu deficita i neriješenim politički pitanjima. Čini se da tržište uopće ne mari za to, a ulagači se ponašaju kao da će zabava trajati vječno. Mislim da je igra gotova, samo je pitanje kada će i za koliko tržište pasti”, kaže Cole Smead, portfelj menadžer u tvrtki Smead Capital Management.

A na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,43 posto, na 8.760 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,51 posto, na 23.909 bodova, a pariški CAC 0,33 posto, na 7.665 bodova.