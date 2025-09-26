Vučić: 'To je bez sumnje bila najuvredljivija izjava protiv Srbije koju sam ikada vidio'

Razgovor predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i novinara Frankfurter Allgemeine Zeitunga Michaela Martensa održao se u nekadašnjoj vili Josipa Broza Tita u Beogradu. Do intervjua za nedjeljno izdanje tog lista došlo je nakon što je Martens nedavno objavio tekst „Lažni prijatelji“ o odnosima Vučića i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Nekoliko sati kasnije Vučićevi su ljudi pitali može li predsjednik odgovoriti „na neke točke koje jednostavno nisu istinite“.

U ranijem Martensovu članku, koji je prenio DW, govorilo se o djelovanju njemačke Zaklade „Konrad Adenauer“ u Srbiji. Martens je napisao da ta zaklada surađuje sa Srpskom naprednom strankom i to iako Vučić „Putina označava kao saveznika“. „Rekao sam da smo prijatelji“, kaže sada Vučić u intervjuu i dodaje:„Vjerujem u prijateljstvo i lojalnost, ali isto tako čvrsto vjerujem u interese država. Oni su temelj međunarodnog poretka. Ako analizirate što se događa u Srbiji i regiji, lako ćete razumjeti političku poziciju naše zemlje."

Na pitanja novinara zašto Aleksandar Vulin otvoreno naziva Srbiju i Rusiju „saveznicima“, Vučić uzvraća da Vulin nije član SNS-a, a da više nije ni u Vladi. „Srbija pokušava održavati dobre odnose s Rusijom i to ćemo nastaviti činiti. Ne moramo raditi isto što i svi drugi. Ali znači li to da podržavamo kršenje međunarodnog prava i međunarodnog poretka? Ne, to ne činimo. Nikada nismo rekli da podržavamo ulazak trupa na tuđe teritorije. Uvijek smo podržavali teritorijalni integritet Ukrajine i nastavit ćemo ga podržavati“, kaže Vučić, piše Deutsche Welle.

Martens inzistira na nekim drugim izjavama, primjerice istaknutog člana SNS-a Vladimira Đukanovića, koji je genocid u Srebrenici nazvao „oslobođenjem“. Na to Vučić kaže da je to izvlačenje pojedinačnih izjava, da razni ljudi imaju različit pristup temi i dodaje: „Vi vrlo dobro znate tko na kraju donosi odluke. I to nisu ove dvije osobe koje ste spomenuli“, misleći na Vulina i Đukanovića.

„Bio sam u Srebrenici i poklonio se žrtvama. U posljednjih 13 godina uvijek sam s velikim poštovanjem govorio o žrtvama. Želim svoj mandat završiti u miru i stabilnosti. Možda će nekima ovaj pristup nedostajati kada za dvije godine više ne budem na funkciji“, dodaje Vučić.

Na pitanje zašto ne pokaže dokaze da njemačke zaklade plaćaju prosvjede protiv njega, Vučić kaže da dokaze ima, ali ih nije objavio jer „ne želi opterećivati odnose“ Srbije i Njemačke. „Te sam dokaze predstavio onima koji su za to nadležni. Oni su rekli da je to jednostavno njihov posao, tako podržavaju nevladine organizacije, tako žele pokušati utjecati na društvo“, tvrdi Vučić.

Novinar ga podsjeća da „stalno govori o zlim silama koje su se obrušile na Srbiju“, ali da nikada nije „konkretan“. „Ne izmišljam stvari da bih pronašao krivce za ono što se događa u Srbiji“, uzvraća Vučić. „Nikada nisam rekao da je sve organizirano izvana. Ali, dobro se financira iz inozemstva, jer ti ljudi nemaju dovoljno novca da to sami plate. Na primjer: ti studenti koji su blokirali sveučilišta ipak moraju jesti tri puta dnevno.“ To „uglavnom“ plaća inozemstvo, dodaje.

Vučić kaže da su mnogi studenti i drugi u prosvjedu „pristojni ljudi“ koje su „razne informacije dovele u zabludu“, ali da su mu „u mnogim stvarima dali lekciju“. „Razumio sam poruku. Ne onu od plaćenih profesionalnih prosvjednika, već od pristojnih prosvjednika.“

Razgovor se pomiče prema optužbama da je protiv prosvjednika 15. ožujka upotrijebljen zvučni top. Martens podsjeća da je službeni Beograd pozvao i rusku službu FSB, koja je potvrdila da navodno nije korišteno akustično oružje. Vučić kaže da su prvo zvali FBI da provede istragu. I pita novinara zašto ne prenese svojim čitateljima i priopćenja ruskih službi u kojima se Vučić napada. Kakva, na primjer?

„Ruska vanjska obavještajna služba SVR tvrdila je da prodajemo streljivo Ukrajini. Ja sam politički veteran, razumijem jezik takvih priopćenja. Objasnite to priopćenje vašim čitateljima“, kaže Vučić. „To je bez sumnje bila najuvredljivija izjava protiv Srbije koju sam ikada vidio.“

Kako Martens opisuje u međutekstu intervjua, kada se došlo do teme izbora i izbornih uvjeta, Vučić usred razgovora zove predsjednicu Skupštine i bivšu premijerku Anu Brnabić, koja preko zvučnika govori da je Srbija provela desetke preporuka ODIHR-a za unaprjeđenje izbornih uvjeta, te da je oporba napustila radnu skupinu parlamenta koja se time bavila. A izbori će biti „vjerojatno“ krajem 2026. godine, „možda i ranije“, kaže Vučić za kraj. „Ali moramo prethodno završiti pripreme za Expo 2027 u Beogradu.“