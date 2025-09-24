Vučić u UN-u: Lažu da je Srbija ruska marioneta i da će nekoga napasti

- Tri i pol godine, od invazije na Ukrajinu, slušamo priče o tome kako je Srbija navodno ruska marioneta i da će napasti nekoga u regiji. Nije se dogodilo i neće se dogoditi. Ne planiramo napasti nikoga, ali jednako tako nećemo dopustiti nikome da prijeti našoj slobodi i našoj zemlji - rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u svom govoru pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda u New Yorku.

Kao i uvijek do sada, Vučić je ponovio teze o tome da je Srbija bila žrtva agresije NATO-a i da Srbija smatra Kosovo dijelom svog teritorija, a ne neovisnom državom, kakva Republika Kosovo jest.

Predsjednik Srbije ponudio je Beograd kao mjesto održavanja mirovnih pregovora za okončanje ratova. Nije spomenuo kojih, ali proizlazi da nudi Beograd za mirovne pregovore o okončanju ruskog rata protiv Ukrajine.

U svom je govoru također spomenuo nedavno ubojstvo američkog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka. Oni koji su, kaže Vučić, “bolesno izražavali veselje” nakon tog zločina pucali su na Kirka po drugi put, nakon pucnja ubojice, a to su, po Vučiću, isti oni ljudi koji su “pripremili teren za njegovo ubojstvo”.

- Kako je moguće da televizijski voditelj s ABC-a dobije veću medijsku pažnju u SAD-u nego, recimo, pokušaj atentata na predsjednika Trumpa. Tko su ti vladari iz sjene koji žele upravljati svim procesima? To su vrlo ozbiljne stvari - dodao je Vučić.

Nakon predsjednika Srbije Općoj skupštini UN-a obraća se novi predsjednik Sirije, Ahmad Al-Sharaa, a potom je na redu predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović.