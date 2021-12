Vučić najavio: Povlačim se sa čela SNS-a, želim biti običan čovjek

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je kako se povlači s mjesta predsjednika Srpske narodne stranke.

- Deset godina sam na čelu stranke i tu ću biti do svibnja. Mislim da je to dovoljno, u glavi imam već četvero kandidata za nasljednika - najavio je to Vučić, prenosi Blic.rs.

- Vrijeme je za nove ljude, ja sam već 10 godina na njenom čelu. Povlačim se jer ne želim ugroziti bilo šta prije toga i pobjedu stranke na izborima - dodao je.

Iako ima rejting od 70 posto, Vučić smatra kako je svejedno logično što odlazi.

- Začudili biste se kada bi rekao da imam i ja nešto topline i emocija, ponekad sam i ja ljudsko biće, kažem sebi ovo mogu, a ovo ne mogu. Nisam ni dan bio na moru, možda sam se zaželio biti normalan, običan čovjek - kazao je.

Govoreći o odlasku iz politike, kazao je kako se možda zaželio ne nositi teret ovog svijeta, pa ni stranačkog.

- Da kažem posvađajte se, da vidim šta je to što mi kćer radi, da malog sina odvedem na džudo, košarku - govori.

Bude li predsjednik i u narednih pet godina, kaže kako bi to svakako bio njegov posljednji mandat.

- Svakako bi bio poslednji mandat ako do toga dođe, a i ne mogu se po Ustavu kandidirati poslije toga. Ako mislite da je moguće da se vratim na mjesto premijera, osim što je teorijski moguće, vidi se da me ne poznajete - smatra.