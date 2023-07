Vrijeme će nam dati da malo predahnemo. Od vikenda opet nestabilnije u nekim dijelovima zemlje

Vrijeme će sutra, u četvrtak, u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti pretežno suho, sunčano, ali i razmjerno svježe te ujutro ponegdje maglovito. Najniža jutarnja temperatura bit će od 11 do 14 °C, a najviša poslijepodnevna oko 24 °C. Podjednako svježe bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz kratkotrajnu maglu. Ponegdje je moguća mala do umjerena naoblaka, prognozira za HRT Zoran Vakula.

Vjetrovito će u noći i ujutro biti u višem gorju te na sjevernom Jadranu. Poslijepodne će mjestimice zapuhati jugo. Temperatura zraka ujutro će biti od 8 do 12 °C, uz more od 15 do 19 °C, a poslijepodne 26, 27 °C, u gorju od 20 do 23 °C.

Unatoč sunčanom i većinom vedrom vremenu, vrućina će izostati i gotovo posvuda na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije. Umjerena, često i jaka bura i tramontana oslabjet će sutra navečer. Bura i tramontana pridonijet će umjereno valovitom, često i valovitom moru i na sunčanom jugu Hrvatske.

Sljedećih će dana biti toplije, a za vikend često i vruće. Jutra će biti svježa, a u unutrašnjosti ponegdje i maglovita. Lokalni pljuskovi s grmljavinom u subotu su mogući u gorju i unutrašnjosti Istre, a u nedjelju na kopnenom području i sjevernom Jadranu. Prema jugu će se nastaviti novi niz sunčanih dana koji će ponovno sve češće biti i vrući.

