Konačno predah? Još danas nekoliko upozorenja, a DHMZ za sutra ima dobre vijesti

"Danas je na snazi narančasto upozorenje za dubrovačku regiju zbog visokih temperatura te upozorenje za jak vjetar na području Kvarnera i Kvarnerića i Velebitskog kanala", objavilo je u srijedu poslijepodne Ravnateljstvo civilne zaštite.

Na radarskoj slici na stranicama DHMZ-a vide se oblaci koji prolaze iznad Zagreba, prema istoku zemlje. U dijelovima glavnog grada, nešto prije 16 sati počeo je pljusak, ponegdje s grmljavinom, no brzo se razvedrilo. Državni hidrometeorološki zavod objavio je kako je tijekom jučerašnjeg dana i noći ponegdje pala znatnija količina kiše što je vidljivo u jutarnjim mjerenjima. "I u nastavku dana ponegdje valja računati na pljuskove i grmljavinu", upozorava DHMZ.

Sutra sunčanije i uglavnom suho, jutro svježe. "Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro mjestimice kratkotrajna magla, potom umjerena naoblaka i uglavnom suho vrijeme. Vjetar na kopnu slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, popodne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, na sjeveru i jugo. Najniža temperatura zraka od 11 do 14, u gorju niža, a duž obale i na otocima od 17 do 22 °C. Najviša dnevna od 22 do 25, na Jadranu od 26 do 30 °C", vremenska je prognoza za četvrtak.

Prema sadašnjim prognozama, sutra nas očekuje predah od vremenskih nepogodna kojima smo izloženi proteklih dana. Osim dijelova obale, cijela Hrvatska je bez upozorenja.