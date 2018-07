Vozačica Vatrenih koja je odbila Luku Modrića: Vjerojatno sam prva žena koja je to učinila

Uz naše Vatrene, s jučerašnjeg dočeka "svojih pet minuta slave" dočekala je vozačica autobusa Nikolina Žiljak iz Kutine koja je podjelila svoje dojmove.

Za tportal je otkrila neke detalje s vožnje koja se događa jednom u životu.

"Moram priznati da sam od šoka kad mi je šef rekao da bih trebala voziti Vatrene odbila to. U tom trenu nisam bila svjesna kolika je to čast i odgovornost, nego me samo brinulo: 'Isuse, 380 milijuna eura da vozim i odgovaram za njih? Ne, ne mogu ja to", bila joj je prva reakcija, ali idući dan je prihvatila zadatak.

>> Pogledajte kako je vozačica Nikolina prokomentirala vožnju Vatrenih

[video: 25966 / Vozačica Nikolina Žiljak]

Osim riječi pohvale za naše igrače, rekla je i kako je vjerojatno jedina žena koja je "odbila" Luku Modrića.

"Najbolji mi je bio Luka Modrić koji je htio sjesti za volan i voziti bus. Kad sam mu rekla da ne može voziti, molio me: 'Ali samo minutu mi daj', onda sam ga pitala bi li on meni dao minutu da istrčim na nogometni teren, a on je rekao da bi. Rekla sam mu da ja njemu ne dam i da slobodno može sutra izjaviti u novinama da mu vozačica Nikolina nije dala", poručila je i priznala kako o nogometu zna samo osnovna pravila igre.

>> Pogledajte dojmove i druge vozačice, Ane Golomejić

[video: 25967 / ]

Zbog kvara autobusa Nikolinu je morala zamijeniti druga, Ana Golomejić.

"Dojmovi su predivni. Nezaboravno i ludo. Velika je to odgovornost i samo sam htjela da svi živi i zdravi stignemo do Trga", poručila je vozačica Ana.

>> Pogledajte kako su dočekani Vatreni na Trgu bana Jelačića