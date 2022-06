Vozač u Dubrovniku fizički nasrnuo na kolegicu sa šaltera. Radničko vijeće ne želi potvrditi otkaz

Kako javlja Dubrovački dnevnik, u tamošnjem javnom prijevozniku prošlog je tjedna došlo do incidenta. Naime, jedan je vozač Libertas autobusa fizički nasrnuo na kolegicu sa šaltera i to, kako govore neslužbene informacije, nakon što mu je odbila dodati vodu. Rekla mu je, navodno, da si uzme sam.

Uprava Libertasa muškarcu je odmah uručila izvanredni otkaz, no radničko vijeće sada isti ne želi potvrditi. Sve je za Dubrovački dnevnik potvrdio i Srđan Radišić, predsjednik Radničkog vijeća.

"Smatrali smo da bi sve činjenice trebalo dodatno provjeriti uz širu dokumentaciju vezanu za slučaj. S obzirom na to da nije nikada prijavljen ovaj napad na osobu, smatrali bi da se trebalo podrobnije ispitati cijeli slučaj, pa i medicinska dokumentacija", rekao je.

Kaže i kako po njegovu saznanju navedeni vozač do sada nije imao slične ispade, no dodaje i da ne može tvrditi isto izvan posla. "To je uredan i stručan čovjek", zaključio je.