Vozač početnik se snašao i oduševio Hrvatsku: 'To bi trebalo stavit 60 posto vozača'

Nije lako biti početnik/ica. Svi koji su sjeli za volan s 'friškom' vozačkom dozvolom sjećaju se tog početkog perioda stresa i straha, ali i pogrešaka koje se pritom čine. Neki od njih odlučni da si smanje stres često će posegnuti za kreativnim rješenjima kako bi ostali sudionici u prometu bili skloniji opraštanju njihovih pogrešaka.

Popularna stranica "Prometne zgode i nezgode" objavila je na svojim društvenim mrežama fotografiju na kojoj piše "Vozač početnik. Ako trubiš, bit će još gore". Fotografija je oduševila brojne pratitelje stranice.

"To bi trebalo stavit 60 posto vozača"; "Dobro je dok je samo početnik"; "Ma ja kad sam polozila nije me uopće diralo da li mi netko trubi.. prestigni me, uostalom živčanim vozačima nije mjesto u autu da voze. Smiješno je to kako svi zaborave kako su oni vozili tek nakon što su položili..", neki su od komentara. Nije izostalo tagiranje prijatelja i poznanika i vječni upit "jesi li to ti".