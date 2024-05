Donosimo veliki vodič za besplatne porcije graha po gradovima

Tradivionalno na Međunarodni praznik rada u mnogim gradovima besplatno se dijeljeni grah. Osim graha, bit će dostupne i razne druge poslastice, ali grah se dijeli svim ljudima kao simbol pravog radničkog jela. Naime, grah je oduvijek bio radničko jelo.

Energetska vrijednost u 100 grama graha je 333 kalorije, od čega je 60% ugljikohidrata. Zbog toga su radnici i težaci nakon jedne poštene porcije graha bili spremni za dugotrajan i naporan posao. U nastavku možete vidjeti kada i gdje možete kušati grah i ostala razna jela diljem Hrvatske.

Zagreb

U Parku Maksimir u Zagrebu je organiziran program za građane svih generacija koji je započeo u 10:30 sati. Naime, osim glazbenih nastupa i raznih radionica, posjetitelje očekuje 40 000 porcija graha i 20 000 porcija štrukli, rekli su iz Grada Zagreba.

"Posjetitelji Maksimira uz finu hranu moći će uživati u nastupima brojnih izvođača među kojima je i najnagrađivaniji hrvatski izvođač Gibonni. Na velikoj pozornici nastupit će i Martin Kosovec pobjednik četvrte sezone emisije The Voice kojega će pratiti bend The Kazetofon. Nezaobilazni dio programa bit će i nastup Zagrebačkog orkestra ZET-a kojem će se pridružiti i gosti Šlageristi. Koncert će održati i bend Superstary, Ivana Galić i SoulBEAT te Tri soprana 'One'" dodali su.

Osim zbivanja u Maksimiru, u podne na križanju Vukovarske ul. i Ul. Hrvatske bratske zajednice (kod kluba Route 66) počet će "Welcome Spring Festival". Ulaz na festival je besplatan, a kućni ljubimci su dobrodošli. "Dođite probati domaći grah koji kuhamo za sve susjede (kako bi smanjili otpad ponesite svoje tanjuriće i pribor za svečani stol), a kojeg pripremaju organizatori udruge Priroda za sve. Besplatne porcije za najbržih 100 se poslužuju već od 13 sati. Za glazbeni dio zaduženi su nevjerojatni Soulectors kolektiv, Lana G i Pacho koji će uz soulful vibru izmamiti osmijehe i plesne korake kao i BRONZ one man band, zvan The Voice koji će prvomajsku festu začinit svojim glasovnim mogućnostima te vas prošetati kroz razne glazbene stilove" rekao je organizator festivala.

Koprivnica

U Koprivnici će građani uz grah moći kušati i pivo Zlatni pan, a kasnije navečer će se održati i koncert Prljavog kazališta.

Program proslave u Koprivnici:

- 7:00 Budnica ulicama grada Koprivnice

- 9:00 Registracija bicikala u suradnji s PP Koprivnica – Zrinski trg

- 10:00 Proslava 20. godišnjice djelovanja Old timer kluba Biciklin – Zrinski trg

- 12:00 Prvosvibanjski grah pod pokroviteljstvom Podravke – Gradski par

- 12:00 Degustacija Zlatnog pana pod pokroviteljstvom Carslberg Croatia – Gradski park

- 20:30 Večernji koncert PRLJAVO KAZALIŠTE – Zrinski trg

Osijek

U Osijeku se Praznik rada slavi na lijevoj obali Drave kod katakombi, a za posjetitelje će biti spremno 2500 porcija graha. " članovi udruge Majstori kotlića Slavonije i Baranje pripremiti 2500 porcija graha. Zajedničko blagovanje, u kojemu će sudjelovati i osječki gradonačelnik Ivan Radić sa suradnicima, započet će u 12 sati " kažu u Gradu Osijeku. Uz grah, bit će pripremljen i tradicionalni slavonski kolač gužvara, a dijelit će se i piće. U 11:30 sati će sa svirkom nastupiti Slavonia Band.

Slavonski Brod

Praznik rada se u Slavonskom Brodu tradicionalno slavi na Sportsko-rekreacijskom centru Poloju. Glazba i druženje će započeti u 11:00 sati, a u podne će se početi dijeliti porcije graha., piše Ebrod.net.

Varaždin

Proslava povodom Prvog maja organizirana je na izletištu Drava gdje će građane čekati oko 6000 porcija besplatnog graha, koncert i drugi zabavni programi. "Okupljanje na Dravi počinje od 9:30 sati, a u 10 sati s budnicom počinje glazbeno-scenski program u kojem sudjeluju Centar tradicijske kulture Varaždin, Plesni klub Feel, Varaždinske mažoretkinje i Glazbena radionica 'Mali slavuji' DVD-a Varaždin. Pet minuta prije podneva nastupaju kuburaši, već tradicionalni gosti iz Maruševca, a u podne slijedi obraćanje gradonačelnika Varaždina te podjela graha i zatim svirka tamburaškog sastava" poručili su iz Grada Varaždina.

Sisak

Program u Sisku je počeo u 10:00 sati u Perivoju Viktorovac. "Na tradicionalnom programu u Šumici nastupit će brojna sisačka kulturno-umjetnička društva. U 12 sati počinje podjela tradicionalnog prvomajskog graha. Osim tradicionalnog programa za starije, za male Siščane bit će tu i zabavni park. Dođite i s nama proslavite Praznik rada 2024. godine, bit će super" rekli su iz sisačke turističke zajednice.

Karlovac

U Karlovcu će Praznik rada biti obilježen biciklijadom koja je otvorena za sve uzraste. Nakon vožnje, sudionike očekuje zajednički obrok od graha te zabavni program. "28. Prvosvibanjska biciklijada će krenuti s Korza, od 8 sati okupljanje je kod fontane, a nakon podjele majica, programskih letaka i kupona za sudjelovanje u nagradnoj igri, startat će u 10 sati. Vozit će se trasom dugom 19 kilometara: Korzo - Dubovac - Borlin - Donja Jelsa - Brodarci - Hrnetić -Donja Jelsa - Borlin - Dubovac - Novi Centar - Grabrik - Rakovac - ŠRC Korana. Biciklijada nije natjecateljskog duha i na njoj mogu sudjelovati svi, ali djeca mlađa od 16 godina moraju biti u pratnji odrasle osobe" rekli su iz organizacije biciklijade.

"Po dolasku na cilj, na ŠRC-u Korana, slijedi podjela graha i pića, zabavni program, nagradne igre... Pozivamo obitelji da dođu i uživaju u događanjima koja smo pripremili ispod Aquatike, na livadi, bit će organizirane brojne zabavne aktivnosti, društvene igre za djecu i roditelje i rekreacija" dodaju.

Ogulin

Mjesto održavanja proslave u Ogulinu će se odrediti prema vremenskim uvjetima. Ako bude sunčano, događaj će se održati u ŠRC Kneja, dok će u slučaju kiše biti premješten na gradsku tržnicu. "Program počinje u 7:00 sati budnicom Puhačkog orkestra DVD-a Ogulin, podizanjem energije i buđenjem grada uoči bogatog dana slavlja. U 9:00 sati slijedi defile članova Moto kluba Vještice Grad Ogulin, gdje će se moći vidjeti impresivna vozila i osjetiti zajedništvo koje ova skupina donosi na ulice Ogulina. Središnji dio jutra, u 10:00 sati, bit će još jedan nastup Puhačkog orkestra DVD-a Ogulin, zajedno s Ogulinskim mažoretkinjama, koje će svojim koreografijama i sviračkim umijećem dodatno uveličati atmosferu" piše na stranici Ogulin.eu.

Druženje će trajati do 16 sati uz podjelu graha i tradicionalnih delicija, Ogulinskih masnica. Tijekom popodneva, posjetitelji će uživati i u nastupu grupe Carismo, čiji će nastup sigurno razveseliti posjetitelje.

Rijeka

U Rijeci je prvosvibanjski program organiziran na Trsatskoj gradini, a trajat će do 17 sati. "Od 10 sati počinju prijave za kartanje briškule i trešete. Najmlađi posjetitelji moći će uživati u gumenim dvorcima na napuhavanje. Kulturno-zabavni program započinje u 11:30 sati s nastupima Prvih Riječkih mažoretkinja, klape Nevera, KUU Jeka Primorja, Gradske glazbe Trsat te benda Swing Rijeka. U 12:00 sati okupljenima će se obratit riječki gradonačelnik Marko Filipović te Ivica Lukanović, predsjednik SDP PGŽ-a. Nakon obraćanja, slijedi ručak u 13:30 sati" rekao je organizator.

Poreč

Proslava Praznika rada će se održati i u Poreču uz Baredinosauruse, Alfa Time band i Magazin, bogata gastro ponuda, igre i turnir u briškuli i trešeti. "Pripremili smo vam posve besplatan program, stoga dođite, zabavite se i uživajte s obitelji i prijateljima" poručili su iz Turističke zajednice Istra.

Pula

"Program povodom prvomajske proslave u Šijanskoj šumi odvijat će se od 10,00 do 17,00 sati, a otvaraju ga pulske mažoretkinje. Pripremljen je i raznolik program za djecu kojoj je osigurana zabava i puno smijeha s Klaunom Martiniussom" rekao je organizator pulskog programa.

"Od 14,00 sati posjetitelje će zabavljati pulska grupa In vino Veritas. Od šumarije do centralne poljane moći će se besplatnim vlakićem, a u vrijeme ručka za sve posjetitelje osigurane su besplatne porcije graha" dodao je. Osim toga, posjetitelji će se moći okušati u sportovima poput golfa i ragbija, a Klub rekreativaca u prirodi „Istra” Pula (KRUPP) pripremio je organizirano pješačenje.

"Laganom šetnjom po stazi Mali princ, dugoj oko jedan kilometar, KRUPP poziva sve zainteresirane građane posebice roditelje s djecom i starije osobe da se pridruže pješačenju, a sve s ciljem promocije zdravog života. Okupljanje je predviđeno u 11,30 ispred ploče „KRUPP Mali princ” gdje će sudionike dočekati članovi kluba u prepoznatljivim zelenim majicama. Program za djecu na poljani vodit će Žuti kišobran koji je pripremio potragu za blagom, a Zemlja zabave čeka ih s napuhancima", poručili su.

Šibenik

Grad Šibenik i Turistička zajednica grada Šibenika, u partnerstvu s Gradskom četvrti Jadrija, organiziraju tradicionalni događaj za građane povodom Međunarodnog praznika rada na gradskom kupalištu Jadrija.

"Program počinje u 14 sati tradicionalnom podjelom porcija fažola na dvije lokacije, kod restorana te na početku šume iza kafića, a posjetitelje potom očekuje i zabavni program uz grupu Fenix. I ove godine kao i prethodnih, organiziran je besplatni prijevoz za građane autobusom koji polazi s Vidika u 13 sati sa stajanjima na usputnim autobusnim stanicama do Jadrije. Povratak je predviđen u 19 sati s Jadrije" rekli su organizatori šibenske prvosvibanjske proslave.

Zadar

U Zadru se grah počeo dijeliti na Trgu pet bunara iako je gradonačelnik objasnio kako "u Zadru nažalost nije zaživjela tradicija organizirane proslave Praznika rada pa to prepuštamo našim građanima, da oni taj dan odmora provedu prema vlastitim željama i planovima" piše Antena Zadar.

Split

U Splitu je slavlje započelo u 11:00 sati na Marjanu, a trajat će do 18 sati. Osim podijele graha, organizirana je i cirkuska predstava i dječji disko za one najmlađe, a ovo je plan i program proslave:

11:00 - Prvosvibanjski grah

11:30 - Svijet čarolije

- Dječja cirkuska predstava

- Mini disco

13:00 - Koncert - MJESNI ODBOR

Dubrovnik

Ove godine u Dubrovniku je tradicija nešto drugačije. Naime, neće biti graha već će građani imati priliku besplatno kušati kubansko narodno jelo 'Ropa vieja'. "Tradicionalno i ove godine organiziramo proslavu Međunarodnog dana rada - nekad znanog, a i danas zvanog ''Prvi maja''. Ove godine, odlučili smo se malo izaći iz okvira tradicije. Kako još traje naša gostujuća izložba Kubanski revolucionarni plakati 1968. - 1971., tako vam ove godine pripravljeno, umjesto graha, kubansko narodno jelo pod nazivom 'Ropa vieja'. O kojem jelu je riječ, saznat ćete kada dođete" rekli su u Turističkoj zajednici grada Dubrovnika za 24sata.

"Ne brinite, pripremamo ga u mesnoj i bezmesnoj varijanti. Zato, 01.05. svi u TUP. Ulaz na izložbu Kubansku revolucionarni plakati, kao i hrana su besplatni. ¡Nos vemos en el Museo de historia roja! Proslava Međunarodnog dana rada početak je i našeg programa 'Pred sezonu' koji organiziramo uz financijsku potporu TZ Dubrovnik i HTZ-a, a u kojem vas kroz svibanj i lipanj očekuje još i nekoliko filmskih projekcija te jedna izložba" dodali su iz Grada Dubrovnika.

