'Vlada je u mirovinsku reformu išla preagresivno i prebrzo, dobro je što su odustali'

Predsjednički kandidat SDP-a Zoran Milanović ocijenio je u petak kako je dobro što je Vlada zbog velikog broja potpisa za referendum odustala od svoga prijedloga mirovinske reforme, jer je u promjene išla preagresivno i prebrzo.

"Trenutno je najbolje da onaj tko može radi duže, a onaj tko ne želi da ide u mirovinu. Moja Vlada je to relativno odlučno gurala, ova Vlada išla je s tim možda malo preagresivno i prebrzo i sad je nađen nekakav kompromis. Pričekajmo par godina pa ćemo biti pametniji za daljnje odluke, jer vremena za takve odluke ima", izjavio je Milanović novinarima tijekom obilaska izložbe "100 posto zagorsko" na Trgu bana Jelačića.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Reakcija Grabar-Kitarović ponovno bez stava

"Moja Vlada predložila je da se, doduše u malo daljem vremenu, počne raditi do 67. godine, i to sindikati nisu prihvatili ali nisu išli agresivno protiv toga. Bilo je teško vrijeme, financijska situacija bila je zaista nezavidna. Onda je prošlo par godina, okolnosti su se okrenule, postalo je nešto lakše i onda je ova Vlada, ne znam zašto, pod svaku cijenu htjela provesti tu mjeru, da se radi do 67. godine i da se to počne primjenjivati relativno brzo", kazao je.

Milanović je kritizirao reakciju predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović na ponovno suđenje vukovarskom branitelju Marijanu Živkoviću zbog razbijanja dvojezičnih ploča, ustvrdivši kako to ponovno pokazuje da ona zapravo nema stava.

Grabar-Kitarović je poručila kako je žalosti društvena klima u kojoj je do suđenja Živkoviću moralo doći jer su većim angažmanom nadležnih institucija sva otvorena pitanja oko Vukovara i tragedije Vukovara tijekom velikosrpske agresije trebala biti riješena, prvenstveno kada je riječ o neprocesuiranim ratnim zločinima i traganju za nestalim hrvatskim braniteljima i civilima.

"To je ponovno ništa, to je tako kad nemaš stava. Uopće mi nije jasno, i tako već pet godina. A kad je jasno, onda je to previše ekstremno u jednu ili drugu stranu", rekao je Milanović.

"Nije dobro da se oko takvih stvari više svađamo i gložimo, prošlo je puno godina. Najveći broj zločinaca je kažnjen, a govoriti da možda Vukovarom šeta netko tko je počinio kazneno djelo nije dovoljno. Pokažite tko je to, dokažite i siguran sam da će završiti u zatvoru. Ali ovako širiti atmosferu straha, to nije dobro, to nadilazi odnose u HDZ-u", naglasio je.

Iz Ustava izbaciti odredbu da predsjednik daje pomilovanja

Milanović je rekao kako Hrvatska treba biti pravna država u kojoj će svi zaista imati jednaka prava, a kad netko prekrši zakon da za to i odgovara. "Ne sviđa mi se pritisak na pravosuđe, on je otvoren i prilično grub i u nekim drugih slučajevima ljude se na to privodi", dodao je.

Pozvao je HDZ da iz Ustava izbaci odredbu po kojoj predsjednik Republike može davati pomilovanja.

"To je monarhistička glupost, relikt koji predsjednika dovodi u situaciju da netko od njega može tražiti uslugu i utjecati na njega. To predsjedniku ne treba", kaže Milanović.

