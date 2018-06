Vlada ipak mijenja izborna pravila, prekraja i jedinice

Sadašnji izborni sustav dobar je jer osigurava zastupljenost različitih hrvatskih krajeva u Saboru, treba ga mijenjati u dijelu u kojem bi se osigurala jednaka težina glasa u svim izbornim jedinicama, no nikako ne pristajemo na to da se izborni sustav mijenja referendumom. Poruka je to koju je s okruglog stola Večernjeg lista o izbornom sustavu uputio ministar uprave Lovro Kuščević.

Ministar je najavio da će Vlada za iduće parlamentarne izbore na vrijeme osigurati da glas birača u svakoj izbornoj jedinici ima približnu vrijednost, što je i ustavni zahtjev. Za to su, kaže, mogući različiti modeli, od prekrajanja postojećih izbornih jedinica do propisivanja različitog broja zastupnika po izbornim jedinicama.

Šeksova giljotina

Ministar je kazao i kako inicijativi ‘Narod odlučuje’ neće dopustiti da njihovi promatrači budu na provjeri potpisa koju će po odluci Sabora provesti njegovo ministarstvo. Kaže kako takvo što organizacijski nije moguće budući da će se provjeravati potpis po potpis, što bi moglo trajati mjesecima, a kada će provjera završiti, nije znao precizno reći.

– Za provjeru glasova treba organizirati tehničke uvjete, kao i nešto novca – kazao je ministar po čijoj će računici provjeravanje jednog potpisa koštati otprilike jednu kunu s PDV-om, što znači da bi posao koji je Ministarstvu povjerio Sabor mogao koštati gotovo milijun kuna budući da su potpisi za dva referendumska pitanja prikupljani na odvojenim listama. Provjera će se vjerojatno raditi u APIS-u.

Što se tiče referendumskog prijedloga o uvođenju tri preferencijalna glasa na parlamentarnim izborima, Kuščević kaže kako HDZ nema ništa protiv toga, no neprihvatljivo mu je ukidanje praga od 10 posto glasova koje moraju osvojiti pojedini kandidati s liste da bi “preko reda” ušli u Sabor.

Kazao je kako mu je prihvatljiva ideja o uvođenju tri umjesto jednog preferencijalnog glasa na parlamentarnim izborima, no žestoko se protivi ukidanju preferencijalnog praga od 10 posto glasova koji mora dobiti kandidat da bi u Sabor ušao na temelju preferencijalnog glasovanja. Kuščević je uvjeren da bi to dovelo do fragmentacije i estradizacije Sabora te političke nestabilnosti.

– Saborske zastupnike birao je narod. Ono što se traži ovom referendumskom inicijativom nije to što narod želi, to želi samo 10 posto naroda. Mi jesmo za preferencijalno glasovanje, ali ukidanje praga dovelo bi do toga da netko s Visa nikada ne bi mogao ući u Sabor – tumači ministar.

[video: 25463 / ]

No uvođenje preferencijalnog glasovanja najavljuje i za lokalnu razinu, i to već od sljedećih lokalnih izbora. Koliko će preferencijalnih glasova građani imati na tim izborima, tek će se, kaže, odlučiti.

Građansku inicijativu “Narod odlučuje” Kuščević je prozvao da se prijedlogom referenduma želi “ugurati” u Sabor, što im nije uspjelo na izborima.

– Nonsens je da ljudi koji nemaju politički legitimitet pokušavaju krojiti drugačiju politiku ljudima koji ga imaju i koji su na izborima u prosjeku dobili 13.000 glasova – rekao je Kuščević, na što mu je Dominik Knezović iz inicijative “Narod odlučuje” uzvratio pitanjem: “Zašto se bojite naroda?”.

– Reći da se HDZ boji naroda je kao reći da se svećenik boji Crkve – uzvratio mu je Kuščević i objasnio kako je “HDZ proizišao iz naroda”.

Profesor ustavnog prava Robert Podolnjak uvjeren je da će prvo referendumsko pitanje, kojim se smanjuje broj izbornih jedinica i zastupnika u Saboru, uvode tri preferencijalna glasa i dopisno glasovanje proći test ustavnosti.

– Do sada nisam čuo nijedan argument zašto bi to pitanje bilo u neskladu s Ustavom RH – rekao je Podolnjak. Političke elite optužio je za “zapuštanje izbornog sustava” i betoniranje postojećeg stanja unatoč upozorenjima i iz Ustavnog suda jer im je u cilju da se sustav ne mijenja.

– Sabor puno desetljeće ignorira da je razlika po izbornim jedinicama veća od 30 posto birača i ne vidim ni jedan drugi ustavnopravni način na koji se to može popraviti osim građanske inicijative – rekao je Podolnjak. Podsjetio je i da je Vladimir Šeks lani iznio ozbiljan prijedlog izborne reforme.

– Budući da je gospodin Šeks jedan od arhitekta Ustava i niza izbornih zakona te da u HDZ-u ima određeni utjecaj, mogli bismo zaključiti da je u pripremi izborna reforma koja bi dala veliku prednost HDZ-u, a koju je i Šeks nazvao giljotinom za male stranke – kazao je Podolnjak. Zbog toga je, kaže, želja građanske inicijative da se konstitucionalizira razmjerni izborni sustav, koji Hrvatska ima već dva desetljeća. Da Šeksova riječ ima težinu u HDZ-u, potvrdio je i Lovro Kuščević.

Bauk kao i Kuščević

– Cijenim što gospodin Šeks ima ogromno iskustvo i njegovi prijedlozi mogu biti itekako korisni Saboru – rekao je ministar.

SDP-ovac Arsen Bauk gotovo u svim stavkama podržava rješenja za koja se zalaže i Kuščević. Ni njemu ne smetaju tri preferencijalna glasa, no protivi se ukidanju praga za takvo glasovanje i podsjeća da je u Ustavu zapisano kako su političke stranke temelj višestranačja u Hrvatskoj.

– Tri preferencijalna glasa odnosila bi se samo na HDZ i SDP jer jedini mogu dobiti toliko mandata po jedinici, a te stranke trebale bi imati pravo određene manje poznate političare staviti na viša mjesta – uvjeren je Bauk.

I Narod odlučuje morat će objaviti donatore Referendumsku inicijativu ‘Narod odlučuje’ otpočetka prate prozivke o netransparentnom financiranju iako važeći propisi od takvih inicijativa ne traže objavu donatora. Međutim, čini se da Vlada ipak ima plan koji bi ih mogao natjerati na objavu donatora. Kuščević je na okruglom stolu podsjetio da je u izradi novi zakon o financiranju političkih aktivnosti, koji bi uredio pravila financiranja referendumskih inicijativa. Ministar kaže kako će se taj zakon, donese li se prije eventualnog održavanja referenduma, primijeniti i na ‘Narod odlučuje’. Dakle, Vlada predviđa retroaktivnu primjenu zakona, no pitanje je koliko će to biti moguće s obzirom na to da su svoje donacije građani dali u vrijeme kada zakonom nije bila predviđena objava imena donatora pa je pitanje kako bi reagirali na ovakvo “outanje”