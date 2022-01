Muškarac koji je iz rijeke spasio više od 30 osoba: 'Oko 500 je metara do Ratnog otoka, ali voda je jaka i hladna'

Splićanin Matej Periš (27) nestao je u Beogradu prije 14 dana, u noći između 30. i 31. prosinca, a potraga za njim od tada traje. Njegov otac, Nenad Periš, boravi u Beogradu, a u srijedu je posjetio Renata Grbića, odličnog poznavatelja rijeka koji je do sada spasio više od 30 ljudi ispod Pančevačkog mosta.

– Došao me pitati za mišljenje i savjet, nije mu bilo jasno kako to da je signal mobitela uhvaćen kod Velikog ratnog otoka, kako je to moguće. Najnovije informacije pokazuju da je Matej plivao u Savi, a onda to znači da je doplivao do Ratnog otoka i tu su ga bazne stanice locirale i to je to. Poslije toga gubi se svaki trag – kazao je Grbić za Telegraf.rs.

– Nije plivao dugo. Od Beton Hale do Ratnog otoka nema više od 500 metara, možda ni toliko. Ali je voda jaka i hladno je, što su sve otežavajuće okolnosti – naveo je te kazao kako on i njegov brat svakog dana čamcem obilaze obale u potrazi za 27-godišnjakom. Odgovorio je na pitanje kada bi tijelo moglo isplivati, to ga je upitao Nenad Periš.

– Bio sam iskren prema njemu, rekao sam mu da bi tijelo moglo isplivati za nekih mjesec dana, ali i da bih najviše volio, kao i svi u Srbiji, da Matej bude živ – kaže Grbić.

Podsjetimo, hrvatska policija na konferenciji za medije potvrdila je da je snimka iz Save autentična i snimljena u vrijeme Matejeva nestanka, ali nisu mogli potvrditi je li na njoj čovjek ili neki predmet, a kamoli je li na njoj nestali Splićanin.

VIDEO Ovo je snimka iz Save za koju je policija potvrdila da je nastala u noći Matejeva nestanka: "Postoji sumnja da je ušao u vodu, ali ne i potvrda toga, a snimke se još obrađuju i izoštravaju"

Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije, kako je jučer priopćeno, pregledalo je mnogo snimaka s nadzornih kamera te na temelju njih napravilo rekonstrukciju Matejeva kretanja. Kako navode, rekonstrukcija je napravljena "od trenutka izlaska iz smjera Beton hale u 1.43 sati do trenutka silaska do Save, u 1.52 sata poslije ponoći, odakle mu se gubi svaki trag".



Iz MUP-a Srbije također naglašavaju kako poduzimaju sve mjere i radnje kako bi pronašli 27-godišnjeg Mateja.

– Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova, različitih organizacijskih jedinica, već 13 dana kontinuirano tragaju za Matejem Perišem, i od trenutka prijave nestanka, 31. prosinca prošle godine, ulažu maksimalne napore i poduzimaju sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi mladića pronašli – naveli su jučer.

VIDEO Rekonstrukcija kretanja Mateje Periša u noći nestanka