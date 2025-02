VKS povisio kaznu Zvonimiru Šostaru, mora u Remetinec?

Zvonimir Šostar, jedan od najbližih suradnika Milana Bandića, po neslužbenim informacijama, mora u Remetinec. I to zato što mu je Visoki kazneni sud (VKS), kako su danas priopćili, odredio obligatorni istražni zatvor. Doduše, malo je teško shvatiti da je riječ o Šostaru, jer se po novoj suludoj praksi Ministarstva pravosuđa, sudske odluke anonimiziraju tako da se sudionicima postupka mijenjaju inicijali. Pa nakon što je neki dan Branimir Glavaš, u odluci VKS-a, preimenovan u A. K., sada je te inicijale dobio i Zvonimir Šostar.

Da je riječ o njemu vidljivo je s ročišnika VKS-a jer je 18. veljače u 9.30 bila zakazana žalbena sjednica vezano za aferu Suhi led u kojoj je Šostar 4. rujna 2023. na zagrebačkom Županijskom sudu bio nepravomoćno osuđen na četiri godine zatvora. s obzirom na to da mu je sada određen obligatorni istražni zatvor, to znači da je VKS promijenio odluku o kazni te mu je izrečena ili kazna viša od pet godina zatvora. Kolika znat će se kada VKS objavi svoju odluku do čega mogu proći i mjeseci. Za sada samo navode da su ostvarene zakonske pretpostavke za određivanje obligatornog istražnog zatvora.

- Na sjednici drugostupanjskog vijeća Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske razmatrane su žalbe podnesene protiv presude Županijskog suda u Zagrebu kojom je troje optuženika osuđeno zbog počinjenja više kaznenih djela protiv službene dužnosti i protiv gospodarstva. Na sjednici je prihvaćanjem žalbe državnog odvjetnika prvostupanjska presuda preinačena u odluci o kazni u odnosu na jednog od optuženika tako da su se ostvarili uvjeti za određivanje obligatornog istražnog zatvora, zbog čega je tom optuženiku istražni zatvor i određen - naveo je VKS na svojim mrežnim stranicama te stavio link na spomenutu odluku.

Šostar je nepravomoćno bio osuđen na jedinstvenu kaznu od četiri godine zatvora, a njemu i njegovoj obitelji oduzeta je imovina vrijedna oko milijun eura. U tom postupku bila je osuđena i Mirta Lončar, i to uvjetno na godinu dana zatvora uz rok kušnje od pet godina. Goran Ljubić je bio nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora, te je ostao bez oko četiri milijuna eura. Jesu li njim kazne ostale iste za sada je nepoznanica.

Afera Suhi led počela je uhićenjem Šostara i još devet osoba još tamo 2016. Godinu kasnije podignuta je optužnica, a polovinom 2018. od 10-ero tadašnjih optuženika, njih šestero je priznalo krivnju te se nagodio s USKOK-om. Od preostalih četvero, jedan je optuženik u međuvremenu preminuo, dok su Šostar, njegova zamjenica Mirta Lončar i Goran Ljubić, direktor Ekotoursa nepravomoćno osuđeni zbog zloporaba kojima je Grad Zagreb oštećen za oko 40 milijuna kuna. Teretilo ih se za više djela: zloporabe položaja i mito, a Ljubića i za pranje novca, utaju poreza...

Prema optužnici, Šostar je za mito namještao poslove Ljubićevoj tvrtki, a Grad Zagreb je poslove stvarno vrijedne oko 13,4 milijuna kuna platio oko 52 milijuna kuna. Za uzvrat, Ljubić mu je dao neutvrđeni iznos novca, a njemu i njegovoj obitelji plaćao je putovanja u SAD, Argentinu, Belgiju, Egipat, Španjolsku... Što se pak tiče novog načina anonimizacije sudskog odluka, Ministarstvo pravosuđa ima novi softvera koji mijenja inicijale sudionika postupka, a na upit zašto su počeli anonimizirati odluke tako da mijenjaju inicijale sudionika postupka još nisu odgovorili.

