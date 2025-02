Sumnjiče ih da su iz Slovenije uvezli 4.500.000 kg opasnog otpada, sud odbio zahtjev tužiteljstva da ih se pritvori

Karlo M. (29), Maro J. (50) i Ariana J. (39) sumnjiče se zbog ugrožavanja okoliša otpadom, zbog čega je ODO Zlatar protiv njih pokrenuo istragu. Njih je troje ispitano na tužiteljstvu nakon čega su dovedeni pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu. Tužiteljstvo je tražilo da im se istražni zatvor odredi zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. No sudac istrage je prijedlog za određivanjem istražnog zatvora odbio, pa je tužiteljstvo najavilo da će se na tu odluku žaliti. Naveli su i da provode daljnje dokazne radnje, kako bi se utvrdile sve okolnosti onog za što se trojac sumnjiči.

Po onom što je do sada poznato, tužiteljstvo trojac sumnjiči da je od ožujka 2021. do siječnja 2024., bez potrebnih dozvola i odobrenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja iz Slovenije u Hrvatsku uvezli više od 4.500.000 kg opasnog otpada. Sumnja se da su nakon toga navedeni otpad odložili i uskladištili na lokaciji na području Krapinsko-zagorske županije i to na način koji može dugoročno i u većoj mjeri ugroziti kvalitetu tla, vode i zraka u okolišu.