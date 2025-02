VKS potvrdio kaznu od 19 godina zatvora, kazne smanjene Zoloti i Piriću, a Pirić to nije doživio

On se žalio na nepravomoćnu presudu, Visoki kazneni sud (VKS) žalbu mu je djelomično usvojio, no primitak te presude i spoznaju da mu je kazna smanjena sa 17 na 10 godina zatvora, Jerko Pirić nije doživio. Jer je od održavanja sjednice na kojoj je VKS u lipnju lani raspravljalo žalbama koje su izrečene njemu te Stjepanu Ringwaldu (51) i Vladi Zoloti (50) na ponovljenom suđenju zbog ubojstva Karmelina Fistanića 2019., do objave odluke, preminuo u šibenskom zatvoru.

VKS je osim Piriću, djelomično prihvatio i Zolotinu žalbu, pa je njemu kazna s 18 smanjena na 10 godina, dok je Ringwaldu potvrđeno 19 godina zatvora koje mu je u travnju 2023. izrekao Županijski sud u Splitu. Bila je riječ o ponovljenom suđenju jer je raniju presudu VKS ukinuo, a kazne koje su bile izrečene u travnju 2023. bile su identične onima izrečenim i na prvom suđenju. No sada je VKS dvojici kazne umanjio, a jednom potvrdio. Obrazlažući svoju odluku, VKS je naveo kako smatra da prvostupanjski sud nije počinio bitne povrede kaznenog postupka.

- Izmjena činjeničnog opisa na koju se u ponovljenom postupku odlučio državni odvjetnik bila je dopuštena jer niti jedan od optuženika nije zbog te izmjene bio doveden u teži položaj. To u stvari priznaju i optuženici kada tvrde da je kriminalna količina druge dvojice optuženika smanjena (s obzirom na to da su se u prvom postupku teretili da su osigurali sredstva počinjenja djela). Također, nisu u pravu optuženici kada u žalbama prigovaraju da je prvostupanjski sud počinio niz teških povreda prava na pravično suđenje... Osobito, zaključci o osobnoj pristranosti suda ne mogu se izvoditi samo iz činjenice donošenja procesnih odluka s kojima obrana nije zadovoljna. Činjenično stanje potpuno je i pravilno utvrđeno. Međutim, ocjena je Visokog kaznenog suda kako je prvostupanjski sud povrijedio kazneni zakon na štetu druge dvojice optuženika zaključivši da su oni postupali kao supočinitelji. Supočinitelji su prema odredbama kaznenog zakona one osobe koje na temelju zajedničke odluke počine kazneno djelo tako da svaka od njih sudjeluje u počinjenju radnje ili na drugi način bitno pridonese počinjenju kaznenog djela. Radnje koje su poduzela druga dvojica optuženika sadržajno predstavljaju radnje pomaganja u ostvarenju kaznenog djela ubojstva, koje je počinio prvi optuženik. Iz činjeničnog opisa razvidno je da druga dvojica optuženika nisu imala vlast nad djelom niti su počinjenju djela bitno doprinijela u smislu odredbi kaznenog zakona. Zato je prvostupanjska presuda preinačena, te su druga dvojica optuženika sada pravomoćno osuđeni kao pomagatelji u kaznenom djelu ubojstva -navodi VKS u obrazloženju odluke.

Objasnili su i zašo je Ringwaldu ostala kazna od 19 godina dok je drugoj dvojici smanjena. - Prvostupanjski sud je pravilno utvrdio i vrednovao sve okolnosti mjerodavne za donošenje odluke o kazni (činjenicu da je ovaj optuženik otac dvoje djece, njegovu raniju višestruku osuđivanost zbog kaznenih djela s elementima nasilja, iz čega je vidljivo da dosadašnje kazne zatvora na istog nisu pozitivno utjecale da se isti suzdrži od činjenja kaznenih djela, društvenu opasnost počinjenog kaznenog djela usmjerenog na život kao najveće zaštićeno dobro te način počinjenja kaznenog djela, kao i to da je usred bijela dana na iznimno prometnoj cesti u žrtvu ispalio šest hitaca u glavu i vrat, čime je nesumnjivo demonstrirao snažnu upornost i volju da dovrši namjeravano kazneno djelo). Uslijed preinake pravne oznake kaznenog djela drugoj dvojici optuženika preinačena je prvostupanjska presuda i u pogledu kazne tim optuženicima. Uzimajući pri tome pravilno utvrđene olakotne okolnosti (neosuđivanost, obiteljske prilike i brigu za djecu) ocjena je Visokog kaznenog suda kako je kazna zatvora u trajanju po deset godina odgovarajuća njihovoj nešto manje društveno opasnoj ulozi pomagatelja. Dodatno treba napomenuti kako je nakon održane sjednice žalbenog vijeća Visokog kaznenog suda na kojoj je donesena ova presuda, tijekom izrade pisanog otpravka jedan optuženik preminuo. Međutim, s obzirom na to da je drugostupanjska presuda donesena prije, na sjednici, to je sada presuda pravomoćna u odnosu na svu trojicu optuženika - naveo je VKS.

Prema optužnici, Karmelino Fistanić (39), likvidiran je 9. studenog 2019. dok je s djevojkom sjedio u vozilu, a tužiteljstvo je navodilo da su se Ringwald, Zolota i Pirić dogovorili da ga ubiju. U optužnici se navodilo da su Pirić i Zolota 9. studenog 2019. na splitskom gradskom groblju Lovrinac pokupili Ringwalda koji došao iz Šibenika, nakon čega su sva trojica otišli do Zolotinog apartmana u Omišu. Ringwald je u apartmanu presvukao odjeću koju je imao na sebi te je na glavu stavio tamnu kacigu. Potom je sjeo na motor Yamahu T-Max crne boje koju su mu prethodno osigurali Pirić i Zolota. Ringwaldov posao bio je da na motoru prati VW polo u kojem je Fistanić bio s djevojkom. Fistanić se vozilom zaustavio na predjelu Slavinj, a Ringwald je tada prišao vozilu te je kroz poluotvoreni prozor vozačevih vrata Fistaniću u glavu i vrat ispalio šest hitaca, nakon čega je pobjegao. Od zadobivenih ozljeda Fistanić je na mjestu preminuo. Kao mogući motiv likvidacije spominjali su se neriješeni imovinsko pravni odnosi između Fistanića i Pirića, jer je Fistanića tužio Pirića za naknadu štete od pola milijuna kuna. Pirić je s Fistanićem imao ugostiteljski objekt koji je 2015. namjerno zapaljen te iza kojeg su ostali razni repovi.

Što se pak tiče Ringwalda, on je bio čest gost novinskih crnih kronika, a za sebe je govorio da je mačka koja ima ne devet, već 99 života. Taj bivši motociklistički as ima više od 100 kaznenih prijava, za drogu, remećenje javnog reda i mira, pokušaj ubojstva..., a i sam je nekoliko puta bio napadnut i propucan.

