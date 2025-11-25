Vjesnik će biti srušen miniranjem? Državni tajnik otkrio na koju će stranu ići obaranje: 'Ondje bi bilo najmanje opasno'

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić jučer je potvrdio kako će Vjesnikov neboder, teško oštećen u velikom požaru, biti srušen te da bi već do kraja ovoga tjedna trebale biti poznate konačne informacije o načinu njegova uklanjanja. Nakon što je Hrvatski centar za potresno inženjerstvo dostavio detaljno izvješće o statičkom stanju zgrade, ministar je poručio da je konstrukcija u takvoj mjeri oštećena da obnova više nije opcija te da će rušenje biti vrlo skoro. Istaknuo je i kako će se s ostalim suvlasnicima potom definirati budući izgled i namjena cijelog kompleksa.

Na konferenciji za novinare održanoj u Ministarstvu naglašeno je da se neboder mora ukloniti „što prije“, budući da stupovi, armatura i betonske jezgre više nemaju potrebnu nosivost. Struka je zaključila da zgrada predstavlja sigurnosni rizik i da je hitno potrebno pristupiti demontaži konstrukcije.

FOTO Do sada neviđeni prizori izgorjelog Vjesnika: Evo kako izgleda iznutra

O istoj temi govorilo se i u emisiji U mreži prvog, u kojoj su sudjelovali državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić, profesor Mario Dobrilović s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta te arhitekt Otto Barić. Glavinić je potvrdio da su nakon dostave izvješća HCPI-ja održani prvi sastanci nadležnih službi te je objasnio da su monitoring i dodatna ispitivanja pokazali ozbiljna oštećenja nosive konstrukcije, uključujući pukotine i oslabljenu čvrstoću betona. Prema svim parametrima, zaključak je nedvosmislen, neboder treba ukloniti.

Prema njegovim riječima, trenutno se razmatraju dvije metode uklanjanja, mehaničko rušenje ili miniranje. Stručnjaci s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta analiziraju mogućnosti kontroliranog miniranja, a kao najizgledniji scenarij trenutačno se spominje obaranje nebodera prema Savskoj ulici, gdje postoji dovoljno prostora da se rušenje izvede sigurno i bez rizika za okolne objekte.

Profesor Mario Dobrilović pojasnio je da izbor metode ovisi o statičkom stanju zgrade i uvjetima na lokaciji, te da se razmatra i rušenje rotacijom. Naglasio je da miniranje ima značajnu prednost jer omogućava brzo, precizno i kontrolirano uklanjanje nosivih elemenata, a samo urušavanje traje svega nekoliko desetaka sekundi.

Arhitekt Otto Barić potvrdio je da se obnova nebodera ne razmatra jer bi bila nepraktična, neisplativa i tehnički neodrživa. Podsjetio je da zgrada potječe iz vremena u kojem su standardi bili znatno drukčiji, da nema ni osnovnu protupožarnu opremu poput sustava vatrodojave te da je unutarnja organizacija prostora potpuno zastarjela. Po njegovu mišljenju, daleko je razumnije uložiti u novu, suvremenu gradnju.

Barić smatra da bi lokacija Vjesnikova kompleksa i dalje trebala ostati poslovna zona, što otvara mogućnost da država ondje izgradi moderan objekt u kojem bi se smjestila dva ili tri ministarstva. Naglasio je važnost suradnje države, Grada Zagreba i stručnjaka kako bi se definiralo kvalitetno rješenje za buduću namjenu prostora.