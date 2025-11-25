Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 37
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
NAJIZGLEDNIJI SCENARIJ

Vjesnik će biti srušen miniranjem? Državni tajnik otkrio na koju će stranu ići obaranje: 'Ondje bi bilo najmanje opasno'

Zagreb: Izjave za medije nakon pregleda nebodera Vjesnika
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/17
VL
Autor
Večernji.hr
25.11.2025.
u 09:49

Profesor Mario Dobrilović pojasnio je da izbor metode ovisi o statičkom stanju zgrade i uvjetima na lokaciji, te da se razmatra i rušenje rotacijom.

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić jučer je potvrdio kako će Vjesnikov neboder, teško oštećen u velikom požaru, biti srušen te da bi već do kraja ovoga tjedna trebale biti poznate konačne informacije o načinu njegova uklanjanja. Nakon što je Hrvatski centar za potresno inženjerstvo dostavio detaljno izvješće o statičkom stanju zgrade, ministar je poručio da je konstrukcija u takvoj mjeri oštećena da obnova više nije opcija te da će rušenje biti vrlo skoro. Istaknuo je i kako će se s ostalim suvlasnicima potom definirati budući izgled i namjena cijelog kompleksa.

Na konferenciji za novinare održanoj u Ministarstvu naglašeno je da se neboder mora ukloniti „što prije“, budući da stupovi, armatura i betonske jezgre više nemaju potrebnu nosivost. Struka je zaključila da zgrada predstavlja sigurnosni rizik i da je hitno potrebno pristupiti demontaži konstrukcije.

FOTO Do sada neviđeni prizori izgorjelog Vjesnika: Evo kako izgleda iznutra
Zagreb: Izjave za medije nakon pregleda nebodera Vjesnika Zagreb: Izjave za medije nakon pregleda nebodera Vjesnika
1/49

O istoj temi govorilo se i u emisiji U mreži prvog, u kojoj su sudjelovali državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić, profesor Mario Dobrilović s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta te arhitekt Otto Barić. Glavinić je potvrdio da su nakon dostave izvješća HCPI-ja održani prvi sastanci nadležnih službi te je objasnio da su monitoring i dodatna ispitivanja pokazali ozbiljna oštećenja nosive konstrukcije, uključujući pukotine i oslabljenu čvrstoću betona. Prema svim parametrima, zaključak je nedvosmislen, neboder treba ukloniti.

Prema njegovim riječima, trenutno se razmatraju dvije metode uklanjanja, mehaničko rušenje ili miniranje. Stručnjaci s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta analiziraju mogućnosti kontroliranog miniranja, a kao najizgledniji scenarij trenutačno se spominje obaranje nebodera prema Savskoj ulici, gdje postoji dovoljno prostora da se rušenje izvede sigurno i bez rizika za okolne objekte.
Vatrogasci razbijaju stakla kako bi mogli gasiti vatru

Profesor Mario Dobrilović pojasnio je da izbor metode ovisi o statičkom stanju zgrade i uvjetima na lokaciji, te da se razmatra i rušenje rotacijom. Naglasio je da miniranje ima značajnu prednost jer omogućava brzo, precizno i kontrolirano uklanjanje nosivih elemenata, a samo urušavanje traje svega nekoliko desetaka sekundi.

Arhitekt Otto Barić potvrdio je da se obnova nebodera ne razmatra jer bi bila nepraktična, neisplativa i tehnički neodrživa. Podsjetio je da zgrada potječe iz vremena u kojem su standardi bili znatno drukčiji, da nema ni osnovnu protupožarnu opremu poput sustava vatrodojave te da je unutarnja organizacija prostora potpuno zastarjela. Po njegovu mišljenju, daleko je razumnije uložiti u novu, suvremenu gradnju.

Barić smatra da bi lokacija Vjesnikova kompleksa i dalje trebala ostati poslovna zona, što otvara mogućnost da država ondje izgradi moderan objekt u kojem bi se smjestila dva ili tri ministarstva. Naglasio je važnost suradnje države, Grada Zagreba i stručnjaka kako bi se definiralo kvalitetno rješenje za buduću namjenu prostora. 

FOTO Ostao je samo nagorjeli kostur: Pogledajte kako Vjesnikov neboder izgleda iz zraka
Zagreb: Izjave za medije nakon pregleda nebodera Vjesnika
1/17

Ključne riječi
požar u Vjesniku miniranje neboder Vjesnik

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Banana man
Banana man
10:01 25.11.2025.

G. Bačiću, dajte donesite zakon da se uvede reda u iznajljivanje, da svi imaju prava i obveze, kao na zapadu i dalj udi se ne moraju tužiti po sudovima godinama...ako vam je toliko stalo do ljudi i stanovanja. Hvala!

HH
Hrvoje Hrk !!
09:57 25.11.2025.

to su trebali napravit još prije 20 godina , jer tak bi sve zgrade i kuće srušit koje zjape prazne i samo su leglo štakora , druge države bez problema ruše i moderniziraju grad a mi zaostali u svemu , dođeš na gornji grad i kaj imaš ta vidit , ruglo ... drugi imaju nebodere sa led projekcijama , gradovi im izgledaju ko svemirski brod a mi ko turska bašćaršija ..ma i turci su se uzdignuli ..mi ko šaka jade ..

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

RCGO Piškornica
Zelene škole

Uloga obrazovnih ustanova u podizanju svijesti o gospodarenju otpadom

Obrazovne ustanove imaju izniman potencijal oblikovanja navika i društvenih vrijednosti, osobito u području održivog gospodarenja otpadom. U sjevernoj Hrvatskoj, gdje je u tijeku izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, škole i fakulteti postaju ključni partneri u edukaciji građana. U zemlji u kojoj se, prema Eurostatu, reciklira oko 32% otpada, dok je prosjek EU-a 49%, uloga obrazovnog sustava dobiva još veći značaj.

2
MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

Učinimo digitalni svijet sigurnim za žene i djevojke

Zlostavljanje na internetu više nije tako rijetka pojava. Razne studije pokazuju da je oko polovica žena doživjela neki oblik digitalnog nasilja, od uhođenja i uznemiravanja do dijeljenja intimnih slika bez pristanka. Iza svake statistike postoji priča. Tinejdžerica izbačena iz škole. Novinarka koja prestaje pisati. Majka koja briše svoje društvene mreže samo da bi se ponovno osjećala sigurno. Nasilje putem ekrana i dalje boli, i dalje izolira, i dalje ostavlja ožiljke

Učitaj još

Kupnja