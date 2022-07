Vjerskim školama država daje skoro duplo više novca nego 2015. godine. Ovo su detalji prve analize financiranja

Nešto manje od pet tisuća učenika osnovnih i srednjih škola školuje se u 30 obrazovnih institucija čiji su osnivači vjerske zajednice, a država je za to godišnje osigurala gotovo 89 milijuna kuna 2019. godine.



To je 41 posto više nego 2015., pokazala je prva analiza financiranja vjerskih škola iz državnoga proračuna u razdoblju od 2015. do 2019., koju je proveo Vjekoslav Bratić, analitičar, a ujedno i ravnatelj Instituta za javne financije.