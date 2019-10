Vjerski sadržaji uvode se na mala vrata u školske predmete i mi se tome protivimo, udžbenici moraju biti potpuno sukladni sekularnoj državi, poručili su danas zastupnici GLAS-a na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru. Podsjetili su da su prije godinu i pol u saborsku proceduru uputili prijedlog izmjena Vatikanskih ugovora, među kojima je i jedan koji se odnosi na kulturu i obrazovanje.

– Vjeronauk treba biti tamo gdje mu je mjesto, u crkvama, a ne u školama, jer je to dovelo do razdvajanja djece. Sat vjeronauka najčešće nije prvi ili zadnji, pa djeca koja ne idu na vjeronauk tada moraju lutati po školi, na određeni način su izolirana ili stigmatizirana – kazala je predsjednica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš. No problem je, tvrdi, znatno širi jer se pronalazi niz vjerskih sadržaja i u udžbenicima iz drugih predmeta, pa poručuje kako je krajnje vrijeme da država skupi hrabrosti i kaže da je Hrvatska sekularna država i odvoji Crkvu od državnih poslova.

Njen stranački kolega Goran Beus Richembergh podsjeća da smo ovo ljeto svjedočili, kako kaže, igrokazu između biskupa Košića i ministrice obrazovanja Blaženke Divjak, kad je biskup bio protiv kurikularne reforme, a ona mu odgovarala da se ne petlja u njezin posao.

– Na kraju se pokazalo da je iza kulisa Crkva ipak napravila desant na obrazovanje, prvo na hrvatski jezik, a onda i na ostale predmete. Kako je moguće da nas Divjak uvjerava da se strogo nadzire što ulazi u nastavne sadržaje, a onda joj promaknu stvari poput pitanja "Zašto je kruh Božji dar" u drugom razredu osnovne ili zahtijeva da učenici sedmog razreda pišu svoje molitve Bogu ili zamišljeni intervju sa svojim svećenikom – komentira Beus Richembergh ustvrdivši da je ministrica Divjak očito morala popustiti pod pritiscima Crkve. Očito to nije ona kurikularna reforma kakva se najavljivala, zaključuje.

Anka Mrak Taritaš osvrnula se na iznajmljivanje sabornice zapitavši se hoćemo u budućnosti gledati svadbe i krstitke u Hrvatskom saboru. Pristojne zemlje, nastavlja, drže do sebe pa ne bi pristale na ovo.