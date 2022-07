U Hrvatskoj izumire više od 700 naselja: Doznali smo gdje je najgore stanje

Najmanje 541 naselje u Hrvatskoj na pragu je potpunog izumiranja, jer danas u njima živi tek od jednog do najviše deset stanovnika, a u još 192 naselja u našoj zemlji nema ni žive duše! Pokazuju to prvi rezultati popisa stanovništva po naseljima koje je objavio Državni zavod za statistiku.



Najgore stanje s izumirućim naseljima i onima u kojima više nema nijednog stanovnika u Karlovačkoj je i Primorsko-goranskoj županiji, odnosno u brdsko-planinskim dijelovima tih županija. Karlovačka županija je rekorder sa 129 naselja koja imaju od jednog do deset stanovnika te s 30 naselja s nijednim stanovnikom, dok u Primorsko- goranskoj županiji, uglavnom u Gorskom kotaru, čak 104 naselja imaju od jednog do deset stanovnika, a njih još 55 nemaju žive duše. Praktički gotovo 11% svih naselja ili njih 733 u Hrvatskoj danas je bez žive duše ili na pragu potpunog izumiranja.