Više od 12 tisuća mladih na 13. Susretu hrvatske katoličke mladeži u Požegi

Na 13. Susretu hrvatske katoličke mladeži u Požegi okupilo se više od 12 tisuća mladih iz Hrvatske, BiH, Njemačke i Austrije, a s misnog slavlja je poručeno da u ovo vrijeme velikih kriza, ratova i podjela u svijetu, u obiteljima i društvu, Krist i danas poziva na jedinstvo i zajedništvo.

Požeški biskup Ivo Martinović u subotu je mladima poručio da ne zaborave da je naš Bog Isus Krist - mladi Bog te da su njegove riječi upućene apostolima "Ja sam trs, vi loze" slike života i ljubavi, "istinske ljubavi koja je darivanje sebe radi drugih i zajedničkog dobra".

Biskup Martinović je u Požegi, u katedrali sv. Terezije Avilske, predvodio euharistijsko misno slavlje u povodu 13. Susreta hrvatske katoličke mladeži (SHKM) na kojem se okupilo više od 12 tisuća mladih iz Hrvatske, BiH i hrvatskih katoličkih misija u Njemačkoj i Austriji. "Dragi mladi, ne zaboravite da je naš Bog Isus Krist – mladi Bog. Njegove riječi: "Ja sam trs, vi loze" su riječi tridesettrogodišnjega mladića Isusa iz Nazareta (...) Isus nam govori u slikama punim simbolike - slika trsa i loze je slika života i ljubavi", rekao je biskup. "Trs nam govori o vinu koji u euharistiji snagom Duha Svetoga postaje Krv Kristova. U trsu i mladicama je božanski život, a grozd je plod dobre ljubavi", dodao je biskup.

Citirajući riječi pokojnog pape Franje, biskup Martinović je rekao da je "ova slika trsa došla je iz Isusova srca i govori nam o našem životu: jer smo oduvijek uronjeni u izvore Božje ljubavi, po krštenju smo vodom i Duhom Svetim nanovo rođeni i primili novi život i na Krista smo nakalemljeni, nacijepljeni kao loze na trs". "I zato u nama struji sok Isusove ljubavi bez kojeg postajemo suhe grane koje ne donose ploda", rekao je.

Mladima je rekao da Isus želi da ostanemo povezani s njim zato što nas ljubi i zna da nam u životu dolaze razne teškoće, kušnje, nejasnoće, sumnje, problemi. "U ovo vrijeme velikih kriza, ratova i podjela u svijetu i među nama, u obiteljima i društvu, Krist i danas poziva na jedinstvo, na zajedništvo, jer jedino jedinstvo u njegovoj ljubavi izgrađuje obitelj, društvo, Crkvu i naš narod. Dragi mladi, budite graditelji zajedništva, ne samo danas, nego uvijek u svojim obiteljima i svugdje", poručio je biskup i pozvao ih da ostanu s Kristom i u Kristu.

Upozorio ih je da će možda zbog vjere u njega biti neshvaćeni, izrugivani, prezreni ili odbačeni, ali da "otresu prašinu s nogu i nastave dalje svoj životni hod i duhovni rast s Kristom" Homiliju je zaključio riječima: "Budite strpljivi sa sobom i ustrajni u ljubavi. Nije potrebno samo fizički, intelektualno i materijalno rasti, nego posebno duhovno – u spoznaji i otkrivanju Boga".

Na misnom slavlju su, između ostalih, bili nazočni predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša, predsjednik Biskupske konferencije BiH, vrhbosanski nadbiskup mons. Tomo Vukšića i kardinal Josip Bozanić. Dvodnevni program SHKM-a odvija se na više lokacija u središtu grada Požege, uz projekcije dokumentarnih filmova, kvizaške lige i nastupe kulturno-umjetničkih skupina. Predsjednik Odbora za mlade HBK, šibenski biskup Tomislav Rogić, je nas kraju euharistijskog slavlja objavio da će domaćin sljedećeg Susreta hrvatske katoličke mladeži biti Krčka biskupija.