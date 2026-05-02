PORUKA MLADIMA

Više od 12 tisuća mladih na 13. Susretu hrvatske katoličke mladeži u Požegi

Požega: Biskup Ivo Martinović na blagdan Tijelova predvodio je svetu misu u požeškoj Katedrali
Ivica Galovic/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Vesna Klanac/Hina
02.05.2026.
u 22:31

Na misnom slavlju su, između ostalih, bili nazočni predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša, predsjednik Biskupske konferencije BiH, vrhbosanski nadbiskup mons. Tomo Vukšića i kardinal Josip Bozanić.

Na 13. Susretu hrvatske katoličke mladeži u Požegi okupilo se više od 12 tisuća mladih iz Hrvatske, BiH, Njemačke i Austrije, a s misnog slavlja je poručeno da u ovo vrijeme velikih kriza, ratova i podjela u svijetu, u obiteljima i društvu, Krist i danas poziva na jedinstvo i zajedništvo.

Požeški biskup Ivo Martinović u subotu je mladima poručio da ne zaborave da je naš Bog Isus Krist - mladi Bog te da su njegove riječi upućene apostolima "Ja sam trs, vi loze" slike života i ljubavi, "istinske ljubavi koja je darivanje sebe radi drugih i zajedničkog dobra".

Biskup Martinović je u Požegi, u katedrali sv. Terezije Avilske, predvodio euharistijsko misno slavlje u povodu 13. Susreta hrvatske katoličke mladeži (SHKM) na kojem se okupilo više od 12 tisuća mladih iz Hrvatske, BiH i hrvatskih katoličkih misija u Njemačkoj i Austriji. "Dragi mladi, ne zaboravite da je naš Bog Isus Krist – mladi Bog. Njegove riječi: "Ja sam trs, vi loze" su riječi tridesettrogodišnjega mladića Isusa iz Nazareta (...) Isus nam govori u slikama punim simbolike - slika trsa i loze je slika života i ljubavi", rekao je biskup. "Trs nam govori o vinu koji u euharistiji snagom Duha Svetoga postaje Krv Kristova. U trsu i mladicama je božanski život, a grozd je plod dobre ljubavi", dodao je biskup.

Citirajući riječi pokojnog pape Franje, biskup Martinović je rekao da je "ova slika trsa došla je iz Isusova srca i govori nam o našem životu: jer smo oduvijek uronjeni u izvore Božje ljubavi, po krštenju smo vodom i Duhom Svetim nanovo rođeni i primili novi život i na Krista smo nakalemljeni, nacijepljeni kao loze na trs". "I zato u nama struji sok Isusove ljubavi bez kojeg postajemo suhe grane koje ne donose ploda", rekao je.

Mladima je rekao da Isus želi da ostanemo povezani s njim zato što nas ljubi i zna da nam u životu dolaze razne teškoće, kušnje, nejasnoće, sumnje, problemi. "U ovo vrijeme velikih kriza, ratova i podjela u svijetu i među nama, u obiteljima i društvu, Krist i danas poziva na jedinstvo, na zajedništvo, jer jedino jedinstvo u njegovoj ljubavi izgrađuje obitelj, društvo, Crkvu i naš narod. Dragi mladi, budite graditelji zajedništva, ne samo danas, nego uvijek u svojim obiteljima i svugdje", poručio je biskup i pozvao ih da ostanu s Kristom i u Kristu.

Upozorio ih je da će možda zbog vjere u njega biti neshvaćeni, izrugivani, prezreni ili odbačeni, ali da "otresu prašinu s nogu i nastave dalje svoj životni hod i duhovni rast s Kristom" Homiliju je zaključio riječima: "Budite strpljivi sa sobom i ustrajni u ljubavi. Nije potrebno samo fizički, intelektualno i materijalno rasti, nego posebno duhovno – u spoznaji i otkrivanju Boga".

Na misnom slavlju su, između ostalih, bili nazočni predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša, predsjednik Biskupske konferencije BiH, vrhbosanski nadbiskup mons. Tomo Vukšića i kardinal Josip Bozanić. Dvodnevni program SHKM-a odvija se na više lokacija u središtu grada Požege, uz projekcije dokumentarnih filmova, kvizaške lige i nastupe kulturno-umjetničkih skupina. Predsjednik Odbora za mlade HBK, šibenski biskup Tomislav Rogić, je nas kraju euharistijskog slavlja objavio da će domaćin sljedećeg Susreta hrvatske katoličke mladeži biti Krčka biskupija.

Požega Hrvatska katolička mladež Kršćanstvo mladi

