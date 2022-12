Virusni tsunami hara svijetom: Njemačka nikad nije bila tako bolesna

Trobonjača_

Imunolog Zlatko Trobonjača kaže kako se prate događanja u Kini sa zabrinutošću, budući da odustajanje od zero-Covid strategije može voditi u teške posljedice u tako mnogoljudnoj zemlji. - No, s druge strane izuzetno je teško trajno provoditi zero-Covid strategiju u uvjetimai širenja visokozaraznih sojeva virusa, poput novih Omikron podvarijanti. Moguće je, ali uz vrlo stroge protuepidemijske mjere, praktički potpuno zaključavanje, neprekidne masovne kampanje testiranja te uz neprekidno veliki broj ljudi u izolaciji i samoizolaziji. Ne treba puno napominjati kako ovakve mjere djeluju na društvene tijekove i kako svojim trajanjem prazne kapacitete podnošenja društvene deprivacije. Prošlo je 3 godine od početka epidemije i ljudi sve teže podnose općedruštvenu izolaciju, što smo vidjeli i po pomalo neočekivanim prosvjedima u strogo kontroliranoj Kini. Vlasti su reagirale i odlučile popustiti, procjenjujući da se radi o širenju varijanti manje patogenosti te o mogućim manjim posljedicama nekontroliranog širenja virusa. Osobno ne mislim tako i držim da bi posljedice ovako nekontroliranog širenja virusa u Kini moglo ostaviti ozbiljne probleme u funkciji zdravstvenog sustava kao i teže posljedice na populaciju i to iz dva razloga. Prvo, kineskim se društvom do sada nisu značajnije širile koronavirusne varijante, što znači da ni one najosjetljivije populacije, poput staraca i kronično bolesnih ljudi do sada nisu bile inficirane. Tim ljudima i manje virulentni Omikron virusi mogu nanjeti veliku štetu. S druge strane, kineski građani imaju masovnu cjepnu imunost koja nudi zaštitu od Covid infekcije tijekom 4-5 mjeseci te zaštitu od teške bolesti u dužem razdoblju nakon cijepljenja, no ne svim cijepljenim. Znamo da dio cijepljenih niti ne stvori imunost, a dio je izgubi relativno brzo. U mnogoljudnoj zemlji poput Kine takvih koji nemaju odgovarajuću imunost, ogroman je broj. Kinom se šire Omikron podvarijante, naročito BF.7 koji je podvarijanta BA.5 Omikron virusa. To je visokozarazna varijanta koja starcima i kronično bolesnim osobama može nanjeti ozbiljnu štetu, rekao je dr. Trobonjača..