Vili Beroš o govoru Alemke Markotić za Stepinčevo: 'Pravila vrijede za svih, svi smo jednaki'

Vili Beroš, ministar zdravstva, dao je izjavu prije sjednice vlade o popuštanju mjera, cjepivu, ali i jučerašnjem masovnom okupljanju ispred Katedrale gdje je Alemka Markotić pred nekoliko desetaka, a možda i stotina ljudi održala govor u sklopu mise.

"Pričekat ćemo još vrlo kratko vrijeme, premijer će danas govorit o popuštanju mjera. Razgovarali smo o svemu, poglavito o epidemiološkoj situaciji, o nekim njenim elementima. Kroz sat dobit ćete od premijera sve informacije", rekao je na uvodu.

Dvostruki kriteriji kod mjera kao okupljanje studenata, prosvjed na trgu, jučerašnji govor Alemke Markotić za Stepinčevo. Je li mu to sporno?

"Nisam točno upoznat s okolnostima na misi za Stepinčevo. Hvala na tim informacijama. Međutim, nisam čitao portale s obzirom na to da imam obaveze. Epidemiološke mjere su kristalno jasne i trebale bi vrijediti isto za sve. Nema mjesta neujednačenoj praksi. Moraju važiti za sve, one su tu da nas sve zaštite od virusa."

Kakvu poruku šalje Markotić time?

"Stvarno vam ne znam reći kakva je jučer epidemiološka situacija bila. Mjere su tu, propisane su, vrlo su jasne. Osim ako nije zatraženo neko posebno dopuštenje od županijskih stožera. Svi smo apsolutno jednaki. Ne znam za taj jučerašnji događaj."

O AstraZenecinom cjepivu za starije, Beroš kaže da Hrvatska slijedi preporuku WHO-a koji je jučer poručio da je AstraZenecino cjepivo sigurno i učinkovito za starije.

"To je bitna tema i razgovarali smo o tome. Neke države ne preporučuju to cjepivo za starije, a mi smo iznijeli naša stajališta koja su bazirana isključivo na struci. WHO je rekao da misli da je ovo cjepivo sigurno i učinkovito u svim dobnim skupinama. Hrvatska liječnička komora se također izjasnila da ovo cjepivo sprečava najteže oblike bolesti, kao i smrtne ishode. Mi smo od početka usmjereni na cijepljenje najugroženije i najrizičnije skupine."

O cijepljenju preko reda Beroš je rekao da to oštro osuđuje.

"Oštro osuđujem svaki oblik cijepljenja preko reda. Ne bih uvodio stroge kontrole, ali ne bih imao ništa protiv da se pošalju kontrole u slučaju otkrivanja prekorednih cjepiva."

O cijepljenju rektora Borasa preko reda.

"Apsolutno ćemo to istražiti."

Je li covid stvorio opći problem prema listama čekanja i dugove prema veledrogerijama?

"Uveli smo novi sustav e-naručivanja, vrlo je transparentan, onemogućanja mnogo upitnih elemenata koji su prije bili pristutni. Omogućuje direktnu komunikaciju pacijenata i liječnika i time samo naručivanje. To je unaprijedilo naše liste čekanja. Covid nas je na neki način poremetio, ali u drugom, jesenskom valu smo puno organiziraniji nego u prvom valu. Radimo na smanjenju listi čekanja. Dug veledrogerijama je ogroman, cifre su u milijardama..."