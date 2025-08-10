FOTO/VIDEO Vikend u znaku gužvi: Na A1 kolona zbog prometne nesreće, vozače se poziv na oprez

Pojačan je priljev vozila iz smjera Buzina prema naplatnoj postaji Lučko autoceste A1, gdje se u smjeru mora stvorila kolona duga oko jednog kilometra, izvijestio je u nedjelju Hrvatski autoklub (HAK). Na dionici A1 između Lučkog i Bosiljeva 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama, uz moguće kraće zastoje.

Predmet na kolniku autoceste A1, na 13. kilometru u smjeru Zagreba, usporava promet, pa se vozi uz ograničenje brzine od 100 kilometara na sat. Vozačima se savjetuje pojačan oprez. U smjeru Zagreba, između Karlovca i Jastrebarskog, promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom zbog prometne nesreće na 32. kilometru, a kolona je duga oko dva kilometra.

Kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih kolona – najviše do jednog kilometra. Na autocesti A2 Zagreb–Macelj i A6 Rijeka–Zagreb promet je protočan u oba smjera. Na Istarskom ipsilonu pojačan je promet prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija, dok kod tunela Učka u oba smjera nema dužih kolona. Na Krčkom mostu promet se odvija bez čekanja u oba smjera.

Gužve na A1 prema Zagrebu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na Jadranskoj magistrali (DC8), između Klenovice i Senja, kod mjesta Smokvica Krmpotska, zbog prometne nesreće vozi se naizmjence, jednim prometnim trakom. Zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti DC1, na snazi je danas, 10. kolovoza, od 12 do 23 sata. Na državnoj cesti DC27, zbog sajma u Benkovcu, pojačan je priljev vozila iz smjera Karina i Šopota, a ostalim sudionicima u prometu savjetuje se korištenje alternativnih cestovnih pravaca. Povremeno je pojačan putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća.