Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
SVI IDU NA MORE

FOTO/VIDEO Vikend u znaku gužvi: Na A1 kolona zbog prometne nesreće, vozače se poziv na oprez

Foto: Čitatelj
1/3
VL
Autor
Vedrana Larva/Hina
10.08.2025.
u 11:31

Na autocesti A2 Zagreb–Macelj i A6 Rijeka–Zagreb promet je protočan u oba smjera. Na Istarskom ipsilonu pojačan je promet prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija, dok kod tunela Učka u oba smjera nema dužih kolona. Na Krčkom mostu promet se odvija bez čekanja u oba smjera

Pojačan je priljev vozila iz smjera Buzina prema naplatnoj postaji Lučko autoceste A1, gdje se u smjeru mora stvorila kolona duga oko jednog kilometra, izvijestio je u nedjelju Hrvatski autoklub (HAK). Na dionici A1 između Lučkog i Bosiljeva 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama, uz moguće kraće zastoje.

Predmet na kolniku autoceste A1, na 13. kilometru u smjeru Zagreba, usporava promet, pa se vozi uz ograničenje brzine od 100 kilometara na sat. Vozačima se savjetuje pojačan oprez. U smjeru Zagreba, između Karlovca i Jastrebarskog, promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom zbog prometne nesreće na 32. kilometru, a kolona je duga oko dva kilometra.

Kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih kolona – najviše do jednog kilometra. Na autocesti A2 Zagreb–Macelj i A6 Rijeka–Zagreb promet je protočan u oba smjera. Na Istarskom ipsilonu pojačan je promet prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija, dok kod tunela Učka u oba smjera nema dužih kolona. Na Krčkom mostu promet se odvija bez čekanja u oba smjera.

Gužve na A1 prema Zagrebu

Na Jadranskoj magistrali (DC8), između Klenovice i Senja, kod mjesta Smokvica Krmpotska, zbog prometne nesreće vozi se naizmjence, jednim prometnim trakom. Zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti DC1, na snazi je danas, 10. kolovoza, od 12 do 23 sata. Na državnoj cesti DC27, zbog sajma u Benkovcu, pojačan je priljev vozila iz smjera Karina i Šopota, a ostalim sudionicima u prometu savjetuje se korištenje alternativnih cestovnih pravaca. Povremeno je pojačan putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća.

FOTO/VIDEO Vikend u znaku gužvi: Na A1 kolona zbog prometne nesreće, vozače se poziv na oprez
1/3
Ključne riječi
kaos na cestama kolone HAK

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još